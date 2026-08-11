comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tensión en Medio Oriente: al menos cuatro fallecidos por un ataque de los hutíes en uno de los estrechos marítimos más importantes del mundo

Un buque mercante cargado con alimentos fue atacado con misiles en el estrecho de Bab al Mandeb, en una nueva escalada de la ofensiva hutí en el Mar Rojo. El ataque provocó al menos cuatro muertos y varios heridos.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ataque de los hutíes en el estrecho de Bab al Mandeb.
Ataque de los hutíes en el estrecho de Bab al Mandeb. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Al menos cuatro tripulantes murieron este martes 11 de agosto de 2026 luego de que los rebeldes hutíes de Yemen atacaran con tres misiles balísticos a un buque mercante en el estrecho de Bab al Mandeb, una zona estratégica que conecta el golfo de Adén con el Mar Rojo. El barco transportaba alimentos y, según las autoridades yemeníes, también hubo varios heridos.

El ataque contra el mercante Tihamah, de bandera yemení, provocó un incendio a bordo. El Ministerio de Transportes del Gobierno yemení reconocido internacionalmente informó que entre los fallecidos hay tres ciudadanos paquistaníes y uno indonesio.

Cuatro muertos y varios heridos tras el ataque

De acuerdo con el comunicado oficial, otros cuatro tripulantes resultaron heridos, al igual que un integrante del equipo que participó del operativo de rescate.

Las autoridades denunciaron además que los hutíes lanzaron un cuarto misil cuando los equipos de emergencia intentaban acercarse al barco afectado. Según el Gobierno yemení, esta acción habría tenido como objetivo dificultar las tareas de rescate y poner en riesgo a quienes intentaban asistir a los tripulantes.

Contenido Recomendado

Donald Trump volvió a desafiar a Irán por el estrecho de Ormuz:“¡Creo que nos lo quedaremos!”

Donald Trump volvió a desafiar a Irán por el estrecho de Ormuz: “¡Creo que nos lo quedaremos!”

Vuelve a subir el petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz, mientras EEUU e Irán se exigen mutuamente compensaciones por la guerra

Vuelve a subir el petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz, mientras EEUU e Irán se exigen mutuamente compensaciones por la guerra

Una fuente de las fuerzas gubernamentales con base en el puerto de Mokha elevó posteriormente a cinco el número de fallecidos, aunque el balance oficial difundido inicialmente estableció cuatro víctimas mortales.

La empresa británica especializada en seguridad marítima Vanguard había informado previamente sobre el incidente y señaló que al menos dos personas habían muerto, aunque en ese momento no había precisado quién había provocado el ataque.

El ataque representa un nuevo episodio de la escalada de tensión en una de las principales rutas marítimas del mundo. Según las autoridades yemeníes, se trata de las primeras muertes registradas como consecuencia de los ataques hutíes en Bab al Mandeb desde el comienzo del actual bloqueo marítimo.

Los insurgentes, respaldados por Irán, comenzaron a atacar embarcaciones a finales de julio después de acusar a Arabia Saudita de bombardear el aeropuerto internacional de Saná, la capital yemení.

El estrecho de Bab al Mandeb es considerado un punto estratégico para el comercio internacional, ya que permite el acceso al Mar Rojo y conecta las rutas marítimas entre Asia, Medio Oriente y Europa.

Yemen denunció una violación del derecho internacional

El Ministerio de Transportes yemení condenó el ataque y advirtió que los ataques contra buques comerciales que transportan alimentos y otros productos esenciales pueden afectar directamente el abastecimiento de la población.

Yemen atraviesa desde 2014 una guerra que provocó una de las peores crisis humanitarias del mundo, según organismos de Naciones Unidas. Por ese motivo, las autoridades advirtieron que cualquier interrupción de las rutas de suministro puede agravar todavía más la situación.

Rebeldes hutíes. Foto: REUTERS

El Gobierno yemení calificó el ataque como una violación del derecho internacional y de los acuerdos de seguridad marítima. Además, reclamó a la comunidad internacional que adopte medidas para garantizar la navegación comercial en el Mar Rojo, Bab al Mandeb y el golfo de Adén.

La escalada se produce mientras distintos países analizan mecanismos para reforzar la seguridad en esta zona estratégica y evitar nuevos ataques contra embarcaciones comerciales.

Medio OrienteHutíesYemen
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Impactante video:a días del terremoto en Colombia, un misterioso cielo rojo alarmó a vecinos de un municipio de Sucre

    Impactante video: a días del terremoto en Colombia, un misterioso cielo rojo alarmó a vecinos de un municipio de Sucre

  2. Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

    Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

  3. Un "muro de drones" contra Rusia:de qué se trata la nueva iniciativa de la OTAN

    Un "muro de drones" contra Rusia: de qué se trata la nueva iniciativa de la OTAN

  4. Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado:la sorpresa entre vecinos y turistas

    Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado: la sorpresa entre vecinos y turistas

  5. La ley laboral lo confirma:hacer esto durante una licencia médica puede terminar en un despido sin indemnización

    La ley laboral lo confirma: hacer esto durante una licencia médica puede terminar en un despido sin indemnización
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

Economía

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

Policiales

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

El caso O Garabelo: una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro que abrió China al comercio global:el análisis de Diego Guelar