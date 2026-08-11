Tensión en Medio Oriente: al menos cuatro fallecidos por un ataque de los hutíes en uno de los estrechos marítimos más importantes del mundo

Ataque de los hutíes en el estrecho de Bab al Mandeb. Foto: REUTERS

Al menos cuatro tripulantes murieron este martes 11 de agosto de 2026 luego de que los rebeldes hutíes de Yemen atacaran con tres misiles balísticos a un buque mercante en el estrecho de Bab al Mandeb, una zona estratégica que conecta el golfo de Adén con el Mar Rojo. El barco transportaba alimentos y, según las autoridades yemeníes, también hubo varios heridos.

El ataque contra el mercante Tihamah, de bandera yemení, provocó un incendio a bordo. El Ministerio de Transportes del Gobierno yemení reconocido internacionalmente informó que entre los fallecidos hay tres ciudadanos paquistaníes y uno indonesio.

Cuatro muertos y varios heridos tras el ataque

De acuerdo con el comunicado oficial, otros cuatro tripulantes resultaron heridos, al igual que un integrante del equipo que participó del operativo de rescate.

Las autoridades denunciaron además que los hutíes lanzaron un cuarto misil cuando los equipos de emergencia intentaban acercarse al barco afectado. Según el Gobierno yemení, esta acción habría tenido como objetivo dificultar las tareas de rescate y poner en riesgo a quienes intentaban asistir a los tripulantes.

Una fuente de las fuerzas gubernamentales con base en el puerto de Mokha elevó posteriormente a cinco el número de fallecidos, aunque el balance oficial difundido inicialmente estableció cuatro víctimas mortales.

La empresa británica especializada en seguridad marítima Vanguard había informado previamente sobre el incidente y señaló que al menos dos personas habían muerto, aunque en ese momento no había precisado quién había provocado el ataque.

El ataque representa un nuevo episodio de la escalada de tensión en una de las principales rutas marítimas del mundo. Según las autoridades yemeníes, se trata de las primeras muertes registradas como consecuencia de los ataques hutíes en Bab al Mandeb desde el comienzo del actual bloqueo marítimo.

Los insurgentes, respaldados por Irán, comenzaron a atacar embarcaciones a finales de julio después de acusar a Arabia Saudita de bombardear el aeropuerto internacional de Saná, la capital yemení.

El estrecho de Bab al Mandeb es considerado un punto estratégico para el comercio internacional, ya que permite el acceso al Mar Rojo y conecta las rutas marítimas entre Asia, Medio Oriente y Europa.

Yemen denunció una violación del derecho internacional

El Ministerio de Transportes yemení condenó el ataque y advirtió que los ataques contra buques comerciales que transportan alimentos y otros productos esenciales pueden afectar directamente el abastecimiento de la población.

Yemen atraviesa desde 2014 una guerra que provocó una de las peores crisis humanitarias del mundo, según organismos de Naciones Unidas. Por ese motivo, las autoridades advirtieron que cualquier interrupción de las rutas de suministro puede agravar todavía más la situación.

Rebeldes hutíes. Foto: REUTERS

El Gobierno yemení calificó el ataque como una violación del derecho internacional y de los acuerdos de seguridad marítima. Además, reclamó a la comunidad internacional que adopte medidas para garantizar la navegación comercial en el Mar Rojo, Bab al Mandeb y el golfo de Adén.

La escalada se produce mientras distintos países analizan mecanismos para reforzar la seguridad en esta zona estratégica y evitar nuevos ataques contra embarcaciones comerciales.