Karlos Arguiñano, chef de 78 años, sobre su desayuno: “Pongo un huevo en aceite con cabeza de jabalí y cebolla frita en la sartén. El café es para estudiantes”

Qué desayuna Karlos Arguiñano para arrancar bien la jornada. Foto: Freepik.

Karlos Arguiñano es uno de los chefs más reconocidos de España y lleva varias décadas enamorando al público con sus recetas sencillas, sus consejos gastronómicos y su particular sentido del humor. Frente a las cámaras, construyó un estilo propio basado en una cocina casera, accesible y con productos de calidad.

A lo largo de su extensa carrera culinaria, el cocinero también compartió algunos puntos clave de su vida cotidiana y uno de ellos tiene que ver con una de las comidas más importantes del día: el desayuno. En su paso por el programa El Hormiguero, el chef contó qué suele desayunar y sorprendió con una elección muy diferente al clásico café acompañado de alguna preparación dulce.

Qué hace Karlos Arguiñano para comenzar bien el día. Video: El Hormiguero.

Por qué Karlos Arguiñano asegura que “el café es para estudiantes”

Para Arguiñano, comenzar el día solamente con un café no parece ser una opción. El chef explicó durante su charla que prefiere ponerse frente a la sartén y preparar algo más contundente.

“Yo tiro de sartén. El cafecito y tal me parece de estudiantes”, señaló entre risas, dejando en claro que necesita una comida más completa para arrancar el día con energía.

El cocinero explicó que incluso cuenta con una ventaja particular en su casa: tiene un gallinero muy cerca de la vivienda. Según relató, está ubicado a unos 30 metros, por lo que puede acercarse a buscar un huevo fresco para preparar su desayuno.

Cabeza de jabalí y cebolla frita: la combinación con la que Karlos Arguiñano arranca el día

El huevo es el gran protagonista del desayuno elegido por Karlos Arguiñano. El chef contó que lo cocina en una sartén con aceite y que puede prepararlo de distintas maneras, dependiendo de cómo tenga ganas de comerlo.

“Pongo un huevo en aceite con cabeza de jabalí y cebolla frita en la sartén. El café es para estudiantes”. Foto: Freepik.

Entre las opciones mencionó el huevo cascado, revuelto o en tortilla. Pero además le suma otros ingredientes que convierten la preparación en una comida mucho más abundante: “Un huevito con un poquito de cabeza de jabalí, una cebolleta frita”, contó durante la entrevista. La combinación se completa con el aceite utilizado para cocinar el huevo y la cebolla.

Lejos de considerar que se trata de una preparación complicada, el cocinero aseguró que hacerla no le lleva demasiado tiempo ni esfuerzo. De esta forma, su desayuno mantiene una de las características que también definen su cocina: ingredientes simples y una elaboración sin demasiadas vueltas.

El paso a paso de la preparación matutina con huevo y aceite del reconocido chef

La preparación que describió Karlos Arguiñano comienza con una sartén y un poco de aceite. Luego incorpora el huevo, que puede cocinarse frito, hacerse revuelto o transformarse en una tortilla, según la elección del momento.

Su desayuno mantiene una de las características que también definen su cocina: ingredientes simples y una elaboración sin demasiadas vueltas. Foto: captura El Hormiguero.

A esa base le suma cabeza de jabalí y cebolleta previamente frita, dos ingredientes que aportan sabor y hacen que el desayuno sea más contundente. El resultado es una preparación caliente y casera que se aleja bastante de un desayuno basado únicamente en café.

Además, durante la entrevista, el chef reveló un detalle inesperado: cuando está solo, suele preparar y comer su desayuno completamente desnudo. La confesión generó la sorpresa de Pablo Motos y dio lugar a una serie de bromas entre ambos.

Con su habitual sentido del humor, Kerlos explicó que ese momento representa para él un espacio íntimo y personal. Así, entre huevos, sartén y cebolla frita, el reconocido cocinero dejó al descubierto una de sus particulares costumbres para comenzar el día.