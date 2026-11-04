El revés de Trump y el nuevo tablero político en Washington

Se trata de un resultado con múltiples lecturas políticas, pero cuya primera consecuencia recae directamente sobre Donald Trump. Foto: Xinhua.

Las previsiones finalmente se cumplieron con creces. Las proyecciones que anticipaban una amplia victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio término en Estados Unidos se confirmaron en las urnas: la oposición no solo recuperó la mayoría en la Cámara de Representantes, sino que consolidó una ventaja contundente en el Senado al alcanzar 54 bancas, superando con holgura las 51 necesarias para tener el control.

La contundencia del revés se evidenció en los siete estados clave en disputa

Se trata de un resultado con múltiples lecturas políticas, pero cuya primera consecuencia recae directamente sobre Donald Trump. Aunque tras conocerse los cómputos el mandatario buscó desmarcarse de la derrota argumentando que su nombre no figuraba en la boleta y atribuyendo el desenlace a particularidades de los candidatos estaduales, el costo político resulta ineludible: durante la campaña fue él mismo quien exhortó a los votantes a sufragar como si él estuviera en juego.

Donald Trump insultó a una periodista de CNN. @RapidResponse47

La contundencia del revés se evidenció en los siete estados clave en disputa, donde el Partido Demócrata se impuso en la totalidad de ellos. La jornada dejó además hitos de fuerte impacto histórico, como el triunfo de James Talerico en Texas (un bastión históricamente republicano), victorias demócratas en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa y Ohio, y la consolidación territorial en Georgia y Michigan, a la espera del resultado final en Alaska.

Cómo se explica la derrota de los republicanos en Estados Unidos

El trasfondo del descontento ciudadano combina factores económicos y geopolíticos de primer orden. La escalada del conflicto bélico en Medio Oriente terminó siendo una de las grandes claves de la elección: el encarecimiento de los combustibles y el aumento sostenido del costo de vida debilitaron el respaldo al oficialismo. A ello se sumó el impacto negativo de la política de aranceles, en especial la disputa comercial con Canadá, que encareció precios y perjudicó directamente el intercambio comercial y el empleo industrial en los estados del norte del país.

La gran incógnita de los próximos meses será de qué manera administrará Trump, puertas adentro, una derrota política de enorme magnitud que todavía se resiste a reconocer como propia. Foto: REUTERS

El nuevo esquema de poder abre un escenario inédito para los dos años restantes del mandato de Trump, quien ahora enfrentará un Congreso con capacidad real de auditar el gasto del gobierno e incidir fuertemente en la política exterior, con el freno a las guerras en el plano internacional como prioridad declarada por la oposición.

Por Sebastián Dumont, desde Washington. Foto: Canal 26.

El impacto electoral acelera los tiempos políticos rumbo a 2028

En el Partido Republicano : se desata una pulseada interna por la sucesión. Quienes aspiraban a posicionarse como herederos del espacio deberán recalcular su estrategia y revisar desde qué lugar encarar la carrera tras el desgaste de Trump.

En el Partido Demócrata: la administración de la victoria reabre el debate doctrinario e ideológico sobre el perfil del próximo candidato presidencial. Asoman figuras moderadas y promercado como el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro (partidario del control del gasto público y la desregulación), frente a sectores afines al socialismo democrático, en sintonía con referentes como Zohran Mamdani en Nueva York.

Comienza una etapa de estricto control legislativo y reconfiguración partidaria. La gran incógnita de los próximos meses será de qué manera administrará Trump, puertas adentro, una derrota política de enorme magnitud que todavía se resiste a reconocer como propia.