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Quién es Byron Donalds, el primer gobernador afroamericano en la historia de Florida: tuvo problemas con la Justicia, llegó al Congreso y es apoyado por Donald Trump

Ganó las elecciones a gobernador de Florida frente al demócrata David Jolly. Sucederá a Ron DeSantis, de quien se distanció por cuestiones raciales.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El presidente estadounidense Donald Trump escucha al candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds, durante un mitin en el Alico Arena de la Universidad Florida Gulf Coast.
Donald Trump y Byron Donalds. Foto: REUTERS
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El republicano Byron Donalds, de 48 años, ganó este martes 3 de noviembre de 2026 las elecciones a gobernador de Florida frente al demócrata David Jolly y se convirtió en el primer afroamericano elegido para gobernar ese estado de Estados Unidos.

El congresista, respaldado por el presidente Donald Trump, sucederá a Ron DeSantis el 5 de enero de 2027. Su victoria llega tras una campaña atravesada por el aumento del costo de vida y los seguros de vivienda.

Quién es Byron Donalds y cómo llegó a la política de Florida

Donalds nació el 28 de octubre de 1978 en Brooklyn, Nueva York, y fue criado por su madre soltera. En 1996 se trasladó a Florida para estudiar; se graduó en Finanzas y Marketing en la Universidad Estatal de Florida en 2002 y después trabajó en el sector bancario y de seguros.

Su juventud incluye dos antecedentes judiciales: una causa por posesión de marihuana en 1997 que fue desestimada y otra de 2000 por soborno, vinculada -según su explicación- a un cheque sin fondos. En este segundo expediente, no impugnó los cargos, cumplió un año de libertad condicional y posteriormente obtuvo la eliminación del registro judicial.

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James Talarico dando un discurso.
Byron Donalds habla durante un acto de campaña en Hialeah, Florida.
Byron Donalds será gobernador de Florida. Foto: REUTERS

Fue elegido legislador estatal en 2016 y congresista federal en 2020, cargo que ocupa desde 2021. Vive en Naples con su esposa, Erika Donalds, vinculada al sector educativo, y sus tres hijos.

Cómo se acercó a Donald Trump y por qué se distanció de Ron DeSantis

Su vínculo con Trump se remonta al menos a septiembre de 2016, cuando participó en uno de sus actos de campaña. En enero de 2021 objetó la certificación de los resultados electorales de Arizona y Pensilvania, y en 2023 recibió votos para presidir la Cámara de Representantes federal.

En las presidenciales de 2024 respaldó a Trump frente a las aspiraciones de DeSantis y llegó a figurar entre sus posibles candidatos a vicepresidente. Trump apoyó tempranamente su candidatura a gobernador, aunque Donalds redujo las referencias al presidente en su comunicación electoral de 2026.

La relación con DeSantis se había deteriorado en 2023, cuando Donalds cuestionó contenidos escolares que sugerían beneficios personales derivados de la esclavitud. Durante su campaña, sin embargo, defendió la continuidad de buena parte de la gestión conservadora saliente.

El presidente estadounidense Donald Trump escucha al candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds, durante un mitin en el Alico Arena de la Universidad Florida Gulf Coast.
Donald Trump y Byron Donalds. Foto: REUTERS

Qué propone Byron Donalds para seguros, impuestos, educación e inmigración

En economía, prometió reducir el costo de los seguros de vivienda con cambios regulatorios y publicar una herramienta para comparar aseguradoras.

También plantea contener los impuestos inmobiliarios, mantener a Florida sin impuesto estatal a los ingresos personales y evitar que los centros de datos trasladen sus altos consumos a las facturas familiares.

En educación, propone tutorías gratuitas para alumnos de tercer grado con dificultades de lectura y ampliar la elección de escuelas.

En salud, quiere que hospitales y médicos publiquen los precios de sus 50 procedimientos más frecuentes; en inmigración, plantea exigir el sistema E-Verify a las empresas y cooperar con autoridades federales en las deportaciones de extranjeros que cometan delitos.

A partir de enero de 2027, Donalds asumirá en un estado donde la vivienda y los gastos cotidianos fueron centrales en la elección.

midtermsFlorida (EEUU)Donald Trump
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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