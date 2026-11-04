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Marcha de Velas en Plaza Houssay este miércoles: cómo será la movilización y qué reclaman las universidades

El conflicto universitario se recrudece con una multitudinaria marcha pidiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el cese de actividades del personal no docente adherido a FATUN por 3 días.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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El conflicto universitario se recrudece con una multitudinaria marcha de velas pidiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el cese de actividades del personal no docente adherido a FETUN por 3 días.
El conflicto universitario se recrudece con una multitudinaria marcha de velas pidiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el cese de actividades del personal no docente adherido a FETUN por 3 días. Foto: NA (Martín Zabala)
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La Ciudad de Buenos Aires será una vez más el punto cúlmine de una manifestación multitudinaria: una marcha de velas en defensa de la educación pública este miércoles a las 17 horas. Los estudiantes, profesores y otras personas pedirán por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario en el territorio de la República Argentina. Además, la FATUN activó un plan de lucha para el martes 3, jueves 12 y lunes 16 de noviembre, reflejado en un cese total de tareas del personal no docente en todas las casas de altos estudios del país.

La sede de la manifestación pacífica será la Plaza Houssay, entre las calles Córdoba y Junín. El lema que llevará la misma es “No permitamos que se apague la Universidad”, y acompañarán dicho trayecto la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Federación Universitaria Argentina (FUA), los gremios docente y no docente de la UBA (ADUBA y APUBA) y los distintos centros de estudiantes.

Las instalaciones de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) Foto: unlam.edu.ar

¿Cómo es la programación de la Marcha de Velas en reclamo por el financiamiento universitario?

El cronograma de la marcha es el siguiente:

  • 17:00 Reunión de los distintos grupos en la plaza.
  • 18:00 Movilización hacia el Palacio de Justicia en Tribunales.
  • 19:00 Clase pública de Derecho Constitucional y encienden las velas.
Marcha Federal Universitaria. Foto: NA

Qué busca la comunidad educativa con la Marcha de Velas

A través de esta movilización, los manifestantes buscan exigir la actualización de los salarios docentes y no docentes establecidos en la actualización de la normativa que el Ejecutivo aún se resiste a aplicar. “La Marcha de las Velas es una movilización en defensa de la educación pública, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. No podemos permitir que se apague nuestra universidad”, afirmaron desde la organización.

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La nueva Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y ratificada por los dos tercios de ambas cámaras, rechazando el veto presidencial. En respuesta a ello, el Ejecutivo condicionó la aplicación de la misma por no haber definido las fuentes de financiamiento ni la asignación de las partidas presupuestarias.

Diego Santilli en Casa Rosada
Diego Santilli apeló la multa de $100.000 diarios que le impuso el juez Martín Cormick por el incumplimiento de la cautelar y pidió suspender su ejecución. Foto: Hoy Día Córdoba

Ante este pedido del Gobierno, la Justicia lo declaró inconstitucional y ordenó una vez más cumplir con la actualización salarial. A pesar de los distintos recursos del Gobierno para frenar la medida, ninguno fue aceptado.

Paralelamente, Diego Santilli apeló la multa de $100.000 diarios que le impuso el juez Martín Cormick por el incumplimiento de la cautelar y pidió suspender su ejecución.

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidió que se eleve la sanción al considerar que el valor del monto es insuficiente para obligar al Estado a cumplir sus obligaciones.

El paro del personal no docente por 3 días

La Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) activó un plan de lucha para el martes 3, el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre ante la falta de acuerdo paritario y el freno a la Ley de Financiamiento Universitario.

El pedido principal de FATUN incluye: la inmediata recomposición salarial, la actualización del presupuesto destinado a la investigación y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Foto: NA

El consejo directivo de aquel gremio sintetizó su amplio reclamo en esta medida: el cese de tareas del personal no docente en las universidades de todo el país en los nombrados días. Además, la dirigencia sindical reafirmó la necesidad de “continuar con un plan de lucha hasta que el Gobierno Nacional entienda que la sociedad argentina quiere un futuro con educación”, dando a entender una vez más el malestar acumulado en el sector por el deterioro de los ingresos.

El pedido principal de FATUN incluye:

  • La inmediata recomposición salarial.
  • La actualización del presupuesto destinado a la investigación.
  • Cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública”, afirmaron.

Universidades públicasFinanciamientoManifestación
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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