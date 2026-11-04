Elecciones en Estados Unidos: así reaccionaron los medios del mundo al triunfo de los demócratas

Reacción de los medios del mundo ante la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Foto: REUTERS

La victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, celebradas el martes 3 de noviembre, tuvo una fuerte repercusión en la prensa internacional. Los principales medios destacaron que la oposición consiguió recuperar el control del Senado y la Cámara de Representantes, un resultado que representa un duro revés para el presidente Donald Trump y modifica el equilibrio de poder en Washington.

La reacción de los medios internacionales tras la victoria demócrata

Los diarios y portales de noticias de Europa, Estados Unidos y Medio Oriente coincidieron en destacar la magnitud de la derrota republicana, aunque cada uno puso el foco en diferentes consecuencias políticas del resultado electoral.

El diario británico The Guardian utilizó la expresión “ola azul” para describir el avance demócrata. Su cobertura destacó las victorias en territorios históricamente republicanos, entre ellos Kansas, Carolina del Sur y Texas, y señaló el descontento de los votantes con el costo de vida como uno de los factores centrales.

Reacción de los medios del mundo ante la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Foto: The Guardian

Por su parte, el periódico español El País interpretó las elecciones como un voto de castigo al presidente estadounidense. También destacó un antecedente histórico: la pérdida simultánea de ambas cámaras por parte del oficialismo durante una elección de mitad de mandato solamente se había registrado en otras seis ocasiones.

Reacción de los medios del mundo ante la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Foto: El País España

El diario francés Le Monde centró su análisis en las dificultades que enfrentará Trump durante la segunda mitad de su mandato. El concepto de lame duck, utilizado en la política estadounidense, describe a un presidente cuyo margen de maniobra se encuentra reducido.

Reacción de los medios del mundo ante la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Foto: Le Monde Francia

El medio qatarí Al Jazeera, por su parte, subrayó la dimensión histórica del resultado, especialmente en estados conservadores. Entre sus principales ejemplos mencionó a Kansas, donde los demócratas consiguieron una banca del Senado por primera vez en 94 años, y a Carolina del Sur, donde lograron otra victoria después de casi tres décadas.

Reacción de los medios del mundo ante la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Foto: Al Jazeera Qatar

Los resultados históricos que explican la repercusión internacional

Además de recuperar las dos cámaras legislativas, los demócratas consiguieron triunfos en territorios que habían permanecido bajo control republicano durante décadas. La elección de James Talarico en Texas y la victoria de Adam Hamilton en Kansas reflejaron el alcance territorial del cambio electoral.

Trump continuará en la presidencia hasta enero de 2029, pero deberá afrontar los últimos dos años de su segundo mandato con un Congreso controlado por la oposición. La nueva distribución de bancas comenzará a definir el rumbo de las próximas negociaciones legislativas.