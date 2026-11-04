Fue profesor, derrotó al candidato de Donald Trump y rompió una racha de 38 años en Texas: quién es y qué propone James Talarico

James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton, respaldado por Donald Trump, en la disputa por un escaño del Senado nacional por Texas. Foto: REUTERS

El demócrata James Talarico, de 37 años, protagonizó una victoria histórica en las elecciones de medio término de Estados Unidos del martes 3 de noviembre de 2026 al derrotar al republicano Ken Paxton, respaldado por el presidente Donald Trump, en la disputa por un escaño del Senado nacional por Texas.

El exprofesor de escuela pública se convirtió en el primer demócrata elegido senador federal por ese estado desde 1988, un resultado que interrumpió casi cuatro décadas de predominio republicano en esa elección.

Por qué la victoria de James Talarico en Texas es histórica y qué significa para Trump

El triunfo de Talarico también representó la primera victoria demócrata en una elección estatal de Texas desde 1994. El resultado adquirió mayor relevancia porque Trump había ganado ese territorio por casi 14 puntos porcentuales en las presidenciales de 2024.

Según Associated Press, el mandatario respaldó a Paxton durante las primarias republicanas y participó en la campaña para fortalecer su candidatura.

James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton, respaldado por Donald Trump, en la disputa por un escaño del Senado nacional por Texas. Foto: REUTERS

La contienda superó los 500 millones de dólares en publicidad electoral, de acuerdo con la firma AdImpact, mientras que Talarico centró su discurso en el costo de vida, la corrupción y la influencia de los multimillonarios.

Quién es James Talarico: de profesor de escuela pública a senador de Estados Unidos

Nacido en Round Rock, Texas, en 1989, Talarico creció junto a su madre, quien trabajaba en un hotel para mantenerlo. En su biografía electoral relató que, durante su infancia, dormía en una cuna instalada dentro de un armario porque el pequeño departamento familiar no tenía espacio para una habitación infantil.

Estudió en la Universidad de Texas en Austin y obtuvo una maestría en Política Educativa en Harvard. Posteriormente, enseñó Lengua y Literatura a estudiantes de sexto grado en la escuela pública Rhodes Middle School, ubicada en un barrio de San Antonio con elevados niveles de pobreza.

Su carrera política comenzó en 2018, cuando fue elegido representante en la Legislatura de Texas. Allí impulsó reformas educativas y participó en la aprobación de una legislación que limitó a 25 dólares mensuales los copagos de insulina en determinados seguros médicos. Además, cursó estudios teológicos presbiterianos y convirtió su fe religiosa en parte de su discurso público.

Qué propone James Talarico sobre economía, educación, salud e inmigración

De acuerdo con su plataforma electoral, Talarico propone elevar el salario mínimo federal a 15 dólares por hora, ampliar los créditos fiscales para familias trabajadoras y aumentar los impuestos a grandes fortunas y corporaciones. También plantea limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito y reducir los costos de vivienda.

En educación, busca aumentar los salarios docentes, fortalecer las escuelas públicas y garantizar el acceso universal a la educación preescolar para niños de tres y cuatro años.

En salud, propone permitir el acceso voluntario a Medicare independientemente de la edad, reducir el precio de los medicamentos y restablecer protecciones federales al derecho al aborto.

Respecto de la inmigración, plantea reforzar la seguridad fronteriza y combatir a los carteles, junto con establecer mecanismos de regularización para determinados inmigrantes indocumentados. También pretende prohibir las operaciones bursátiles individuales de los congresistas y limitar los grandes aportes empresariales a las campañas políticas.

Talarico asumirá su banca en enero de 2027, en reemplazo del republicano John Cornyn. Su llegada al Senado abrirá una nueva etapa para los demócratas de Texas, aunque la aprobación de sus propuestas dependerá de los acuerdos legislativos que consiga en Washington.