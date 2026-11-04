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Visita del papa León XIV a la Argentina: el Gobierno confirmó dos cadenas nacionales y anunció cuándo serán

El Gobierno confirmó dos cadenas nacionales durante la visita del papa León XIV. Cuándo serán y qué actividades compartirá con Javier Milei.

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Javier Milei junto a León XIV en el Vaticano. Foto: REUTERS.
Javier Milei junto a León XIV en el Vaticano. Foto: REUTERS.
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El Gobierno nacional confirmó que habrá dos cadenas nacionales durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Las transmisiones estarán dedicadas a dos momentos centrales de la agenda oficial y religiosa: el encuentro institucional en el Palacio Libertad y la multitudinaria misa prevista en el Monumento a los Españoles.

El presidente Javier Milei participará de ambas actividades, además de recibir al Sumo Pontífice y acompañarlo en distintos tramos de su recorrido. Mientras tanto, funcionarios nacionales y representantes del Vaticano avanzan con los últimos controles de seguridad, comunicación, transporte y acceso del público.

Cuándo serán las cadenas nacionales por la visita del Papa

La primera cadena nacional se realizará el domingo 8 de noviembre a las 19 desde el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro reunirá a autoridades políticas, judiciales y representantes de la sociedad civil.

Entre los invitados se encuentran gobernadores, diputados, senadores, miembros de la Corte Suprema y la vicepresidenta Victoria Villarruel. La actividad concluirá con los discursos de Javier Milei y León XIV, motivo por el cual la Casa Rosada decidió que el cierre sea transmitido en todo el territorio argentino.

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El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón.
El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Foto: REUTERS

La segunda cadena nacional tendrá lugar el lunes 9 de noviembre a las 11.30, durante la misa que encabezará el Pontífice en el Monumento a los Españoles. Será la celebración religiosa más importante de la visita y contará con la presencia del Presidente.

El Ejecutivo espera una concurrencia masiva y analiza permitir el ingreso del público desde la medianoche. La apertura anticipada respondería a los estrictos controles previstos y a la necesidad de ordenar el acceso de miles de personas.

Cómo se transmitirán las demás actividades de León XIV

El resto de la agenda papal también contará con una señal oficial disponible para los medios. Las actividades en las que participe Milei serán emitidas por OPRA, mientras que otros encuentros quedarán bajo la coordinación de organismos específicos.

Además, el Gobierno aseguró que todas las actividades relevantes tendrán cobertura, con una señal disponible para canales, radios y plataformas digitales de todo el país sin costo.

El mandatario recibirá al Papa en Aeroparque y luego participará de la ceremonia prevista en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Allí habrá un saludo con el Gabinete y una reunión privada en el despacho presidencial. También estará presente en la despedida de León XIV, programada para el miércoles a las 13.30 en Ezeiza.

En Córdoba, la comitiva oficial será encabezada por Karina Milei. En Luján, esa función quedará en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Operativo especial de trenes, colectivos y vuelos

La visita papal generará importantes cambios en el transporte. Los colectivos nacionales circularán con frecuencia de día hábil desde el domingo 8 a las 18 hasta la noche del miércoles 11. Los trenes aplicarán un cronograma similar durante el lunes, martes y miércoles, pese a los feriados.

Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza ofrecerán servicios especiales desde la medianoche del lunes. También habrá extensiones horarias y refuerzos para facilitar el traslado de los asistentes.

Papa León XIV
Cómo sigue la recuperación del papa León XIV. Foto: REUTERS

Las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas para el ascenso y descenso desde el sábado 7 a las 18 hasta el jueves 12. Además, algunos ramales tendrán recorridos reducidos y cabeceras temporales.

El Gobierno entregó 24.000 tarjetas SUBE para que los voluntarios viajen sin costo y prepara colectivos destinados a trasladar a alrededor de 4.000 colaboradores hacia Luján. En los aeropuertos habrá restricciones temporales, por lo que se recomienda consultar el estado de los vuelos y organizar cada traslado con anticipación.

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