“Les pido que me acompañen con sus oraciones”: el mensaje del papa León XIV a días de su llegada a la Argentina

Papa León XIV. Foto: EFE

El papa León XIV pidió este miércoles oraciones de los fieles para su gira por Sudamérica que tendrá lugar entre el 6 y el 17 de noviembre, y que abarcará visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Lo hizo durante la audiencia general en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, dos días antes del inicio de su sexto viaje apostólico, que lo traerá a la Argentina este domingo.

El Sumo Pontífice expresó en español: “El próximo viernes partiré hacia Sudamérica para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, avive el fuego de la caridad y nos anime a seguir proclamando el Evangelio con alegría”.

Además, se dirigió a los fieles en italiano para decir: “Les pido que me acompañen con sus oraciones, para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero”.

El mensaje del papa León XIV a días de su llegada a la Argentina.

El mensaje de la Iglesia a días de la llegada del Papa

A días de la llegada de León XIV a la Argentina, el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, le envió un mensaje al Gobierno nacional el martes, en el que puso el foco en las necesidades que atraviesa nuestro país.

“Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino”, sostuvo el obispo e hizo hincapié en que hay “sectores muy postergados que necesitan una mano más grande”. Por eso, pidió generar más oportunidades de empleo y más participación ciudadana.

Visita del papa León XIV a la Argentina: el Gobierno confirmó dos cadenas nacionales y anunció cuándo serán

El Gobierno nacional confirmó que habrá dos cadenas nacionales durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Las transmisiones estarán dedicadas a dos momentos centrales de la agenda oficial y religiosa: el encuentro institucional en el Palacio Libertad y la multitudinaria misa prevista en el Monumento a los Españoles.

El presidente Javier Milei participará de ambas actividades, además de recibir al Sumo Pontífice y acompañarlo en distintos tramos de su recorrido. Mientras tanto, funcionarios nacionales y representantes del Vaticano avanzan con los últimos controles de seguridad, comunicación, transporte y acceso del público.

Visita del papa León XIV a la Argentina: el Gobierno confirmó dos cadenas nacionales. Foto: REUTERS

Cuándo serán las cadenas nacionales por la visita del Papa

La primera cadena nacional se realizará el domingo 8 de noviembre a las 19 desde el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro reunirá a autoridades políticas, judiciales y representantes de la sociedad civil.

Entre los invitados se encuentran gobernadores, diputados, senadores, miembros de la Corte Suprema y la vicepresidenta Victoria Villarruel. La actividad concluirá con los discursos de Javier Milei y León XIV, motivo por el cual la Casa Rosada decidió que el cierre sea transmitido en todo el territorio argentino.

La segunda cadena nacional tendrá lugar el lunes 9 de noviembre a las 11.30, durante la misa que encabezará el Pontífice en el Monumento a los Españoles. Será la celebración religiosa más importante de la visita y contará con la presencia del Presidente.

El Ejecutivo espera una concurrencia masiva y analiza permitir el ingreso del público desde la medianoche. La apertura anticipada respondería a los estrictos controles previstos y a la necesidad de ordenar el acceso de miles de personas.