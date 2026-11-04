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Malvinas: cómo es el avión argentino que hundió buques británicos y cumplió 60 años en el país

El Douglas A-4 Skyhawk fue protagonista de algunos de los ataques más recordados contra la flota británica durante la Guerra de Malvinas. Cómo fue su actuación en el Atlántico Sur, qué barcos hundió y por qué dejó una huella imborrable en la historia militar argentina.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Avión
El Douglas A-4 Skyhawk. Foto: Defensa.com
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El Douglas A-4 Skyhawk, conocido en la Argentina como Halcón, cumplió 60 años desde su llegada al país. Incorporado por la Fuerza Aérea en 1966, el cazabombardero estadounidense protagonizó uno de los capítulos más importantes de su historia durante la Guerra de Malvinas de 1982, cuando sus pilotos realizaron ataques a muy baja altura contra buques de la flota británica en el Atlántico Sur. Su participación dejó una huella imborrable en el conflicto, con acciones que provocaron el hundimiento de varias embarcaciones enemigas y un elevado costo humano.

Imágenes de la Guerra de Malvinas. Foto: Infobae

El primer ejemplar, identificado como C-201, aterrizó el 31 de octubre de 1966 en la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, San Luis. Pilotado por el entonces vicecomodoro Jorge Mones Ruiz, marcó el comienzo de una trayectoria que se extendería durante seis décadas y atravesaría distintas generaciones de aviadores militares.

El A-4 Skyhawk, protagonista de los ataques argentinos en Malvinas

Durante la guerra de 1982, los A-4B y A-4C de la Fuerza Aérea Argentina, junto con los A-4Q de la Armada, tuvieron un papel central en las operaciones contra la flota británica.

Los Bravo, pertenecientes al Grupo 5 de Caza, operaron principalmente desde Río Gallegos, mientras que los Charlie del Grupo 4 lo hicieron desde San Julián. Por su parte, los Skyhawk de la Aviación Naval fueron desplegados en Río Grande, luego de haber integrado inicialmente el dispositivo aeronaval del portaaviones ARA 25 de Mayo.

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avión, papa

Una de las principales dificultades era la distancia entre las bases continentales y las islas. Para alcanzar los objetivos, los pilotos debían atravesar cientos de kilómetros sobre el mar, aproximarse a los buques a muy baja altura para evitar los radares británicos y regresar con combustible limitado.

En ese escenario, los aviones KC-130H Hércules cumplieron una función determinante mediante el reabastecimiento en vuelo, una capacidad que permitió extender el alcance de las misiones de ataque.

Los buques británicos hundidos por los Skyhawk argentinos

Entre las operaciones más recordadas se encuentra el ataque del 21 de mayo de 1982 contra la fragata HMS Ardent. Seis A-4Q de la Armada participaron de las acciones que terminaron provocando su hundimiento. Durante el repliegue, los Sea Harrier británicos interceptaron a los cazabombarderos y el teniente de fragata Marcelo Gustavo Márquez perdió la vida.

Dos días después, el 23 de mayo, los A-4B atacaron a la fragata HMS Antelope en aguas de San Carlos. El primer teniente Luciano Guadagnini murió durante la operación. Una de las bombas argentinas quedó alojada en el buque y explotó posteriormente, cuando los británicos intentaban desactivarla. La detonación provocó incendios y terminó ocasionando su hundimiento durante la madrugada del 24 de mayo.

El 25 de mayo, los Skyhawk también participaron en el ataque que provocó el hundimiento del destructor HMS Coventry y dañó a la fragata HMS Broadsword. Otras unidades, como el HMS Glasgow y el HMS Argonaut, también sufrieron daños durante las operaciones argentinas.

Las pérdidas argentinas y el legado del avión de Malvinas

El costo de aquellas misiones fue elevado. La Fuerza Aérea perdió diez A-4B y nueve A-4C, mientras que la Armada registró la pérdida de tres A-4Q. En total, 22 Skyhawk no regresaron de la Guerra de Malvinas.

Portada del libro “Douglas A-4 Skyhawk”
Portada del libro “Douglas A-4 Skyhawk”. Foto: Defensa.com

Después del conflicto, los ejemplares sobrevivientes continuaron operando en Villa Reynolds. En la década de 1990, la Argentina incorporó una versión modernizada, el A-4AR Fightinghawk, que permaneció en servicio hasta su desprogramación definitiva, anunciada por la Fuerza Aérea el 14 de mayo de 2026.

Así, seis décadas después de su llegada, el Skyhawk conserva un lugar especial en la historia militar argentina. Su actuación en Malvinas, marcada por ataques contra buques británicos y el sacrificio de sus pilotos, terminó convirtiéndolo en uno de los símbolos más reconocidos de la aviación de combate nacional.

AviónGuerra de Malvinas
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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