Crisis bancaria en Paraguay: protestas frente al Congreso para exigir la devolución de los ahorros y un juicio político a Santiago Peña

Escándalo por corralito en Paraguay. Foto: REUTERS

La crisis financiera de Ueno Bank en Paraguay desató una nueva protesta frente al Congreso, donde un grupo de ahorristas comenzó una vigilia para reclamar la devolución de sus depósitos y exigir un juicio político contra el presidente Santiago Peña. La movilización se produjo después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera un procedimiento de resolución de la entidad por problemas de solvencia.

Protestas en Paraguay: ahorristas reclaman sus fondos y apuntan contra Santiago Peña

Los manifestantes, que se identificaron como autoconvocados, se instalaron en la plaza de Armas, junto al Parlamento, con carteles, un parlante portátil y camisetas de la selección paraguaya. Según informaron a EFE, decidieron permanecer durante la madrugada del miércoles para reclamar una respuesta ante la situación de sus ahorros.

Corralito en Paraguay. Video: EFE

“Que nos devuelvan el dinero primero”, expresó Jorge Ramírez, uno de los organizadores, quien aseguró que su salario quedó congelado como consecuencia de la crisis bancaria. Además de exigir la restitución de los fondos, los participantes impulsan una recolección de firmas para solicitar el cierre de Ueno Bank y respaldan la destitución del mandatario paraguayo.

La tensión ya había provocado otra concentración en el Panteón de los Héroes, en el centro de Asunción, donde centenares de personas fueron dispersadas por la Policía tras registrarse desórdenes. Ramírez atribuyó los incidentes a supuestos infiltrados.

Qué pasó con Ueno Bank y por qué intervino el Banco Central de Paraguay

El conflicto se profundizó este martes, cuando el BCP anunció por unanimidad el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank. La decisión respondió a que el índice de solvencia de la entidad se encontraba por debajo del 50% del mínimo exigido, según explicó el organismo en un comunicado.

Escándalo por corralito en Paraguay. Foto: REUTERS

En medio de la crisis, también se conoció la captura de ocho directivos del banco, entre ellos Miguel Almada. Los manifestantes consideran que todavía podrían producirse nuevas detenciones.

La situación tuvo consecuencias en la conducción del Banco Central. Su presidente, Carlos Carvallo, puso su cargo a disposición, decisión que posteriormente ratificó mediante una carta enviada al Senado.

Carvallo había estado al frente de Financiera Ueno antes de asumir la presidencia del BCP en 2023. Tras su salida, Liana Caballero, integrante del directorio, quedó a cargo de manera interina.

Preocupación por los ahorros y los fondos jubilatorios en Paraguay

La crisis de Ueno Bank también genera incertidumbre entre los jubilados y pensionados paraguayos.

Además de los depósitos particulares, la entidad administra inversiones millonarias del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo estatal encargado del fondo de jubilación de la mayoría de los trabajadores del país.

Escándalo por corralito en Paraguay. Foto: REUTERS

Mientras avanza el procedimiento dispuesto por el Banco Central, los ahorristas mantienen sus reclamos para conocer qué ocurrirá con el dinero depositado y exigir responsabilidades por la situación financiera.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.