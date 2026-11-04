comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Crisis bancaria en Paraguay: protestas frente al Congreso para exigir la devolución de los ahorros y un juicio político a Santiago Peña

Los manifestantes comenzaron una vigilia en Asunción tras la intervención de Ueno Bank por problemas de solvencia. La crisis provocó la salida del presidente del Banco Central y preocupación entre los jubilados.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Escándalo por corralito en Paraguay.
Escándalo por corralito en Paraguay. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La crisis financiera de Ueno Bank en Paraguay desató una nueva protesta frente al Congreso, donde un grupo de ahorristas comenzó una vigilia para reclamar la devolución de sus depósitos y exigir un juicio político contra el presidente Santiago Peña. La movilización se produjo después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera un procedimiento de resolución de la entidad por problemas de solvencia.

Protestas en Paraguay: ahorristas reclaman sus fondos y apuntan contra Santiago Peña

Los manifestantes, que se identificaron como autoconvocados, se instalaron en la plaza de Armas, junto al Parlamento, con carteles, un parlante portátil y camisetas de la selección paraguaya. Según informaron a EFE, decidieron permanecer durante la madrugada del miércoles para reclamar una respuesta ante la situación de sus ahorros.

Corralito en Paraguay.
Corralito en Paraguay. Video: EFE

“Que nos devuelvan el dinero primero”, expresó Jorge Ramírez, uno de los organizadores, quien aseguró que su salario quedó congelado como consecuencia de la crisis bancaria. Además de exigir la restitución de los fondos, los participantes impulsan una recolección de firmas para solicitar el cierre de Ueno Bank y respaldan la destitución del mandatario paraguayo.

La tensión ya había provocado otra concentración en el Panteón de los Héroes, en el centro de Asunción, donde centenares de personas fueron dispersadas por la Policía tras registrarse desórdenes. Ramírez atribuyó los incidentes a supuestos infiltrados.

Contenido Recomendado

El Niño también golpea a perros y gatos:quedaron atrapados en árboles y techos, rescataron a 247 mascotas y temen nuevas inundaciones

Rescate de mascotas en Paraguay.

La represa más grande de Sudamérica abrió sus compuertas por la crecida del Paraná:qué puede pasar en Itaipú por el avance de El Niño

Fotografía de la represa de Itaipú, la central hidroeléctrica más grande de Sudamérica.

Qué pasó con Ueno Bank y por qué intervino el Banco Central de Paraguay

El conflicto se profundizó este martes, cuando el BCP anunció por unanimidad el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank. La decisión respondió a que el índice de solvencia de la entidad se encontraba por debajo del 50% del mínimo exigido, según explicó el organismo en un comunicado.

Escándalo por corralito en Paraguay.
Escándalo por corralito en Paraguay. Foto: REUTERS

En medio de la crisis, también se conoció la captura de ocho directivos del banco, entre ellos Miguel Almada. Los manifestantes consideran que todavía podrían producirse nuevas detenciones.

La situación tuvo consecuencias en la conducción del Banco Central. Su presidente, Carlos Carvallo, puso su cargo a disposición, decisión que posteriormente ratificó mediante una carta enviada al Senado.

Carvallo había estado al frente de Financiera Ueno antes de asumir la presidencia del BCP en 2023. Tras su salida, Liana Caballero, integrante del directorio, quedó a cargo de manera interina.

Preocupación por los ahorros y los fondos jubilatorios en Paraguay

La crisis de Ueno Bank también genera incertidumbre entre los jubilados y pensionados paraguayos.

Además de los depósitos particulares, la entidad administra inversiones millonarias del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo estatal encargado del fondo de jubilación de la mayoría de los trabajadores del país.

Escándalo por corralito en Paraguay.
Escándalo por corralito en Paraguay. Foto: REUTERS

Mientras avanza el procedimiento dispuesto por el Banco Central, los ahorristas mantienen sus reclamos para conocer qué ocurrirá con el dinero depositado y exigir responsabilidades por la situación financiera.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

ParaguayBancoProtestas
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Elecciones en Estados Unidos:así reaccionaron los medios del mundo al triunfo de los demócratas

    Elecciones en Estados Unidos: así reaccionaron los medios del mundo al triunfo de los demócratas

  2. Midterms USA 2026:Donald Trump reconoció la derrota republicana y afirmó que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso

    Midterms USA 2026: Donald Trump reconoció la derrota republicana y afirmó que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso

  3. Pánico en las midterms de USA:un hombre envió más de 700 cartas con “polvos blancos” y “amenazas” contra funcionarios

    Pánico en las midterms de USA: un hombre envió más de 700 cartas con “polvos blancos” y “amenazas” contra funcionarios

  4. Nació en 1920, no pudo votar hasta después de los 50 años por el racismo y a los 105 votó en Texas para las midterms de USA

    Nació en 1920, no pudo votar hasta después de los 50 años por el racismo y a los 105 votó en Texas para las midterms de USA

  5. Fue profesor, derrotó al candidato de Donald Trump y rompió una racha de 38 años en Texas:quién es y qué propone James Talarico

    Fue profesor, derrotó al candidato de Donald Trump y rompió una racha de 38 años en Texas: quién es y qué propone James Talarico
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Visita del papa León XIV a la Argentina:el Gobierno confirmó dos cadenas nacionales y anunció cuándo serán

Javier Milei junto a León XIV en el Vaticano. Foto: REUTERS.

Patricia Bullrich respaldó las medidas de Caputo para las pymes y recordó su reclamo:“Lo planteé durante mucho tiempo”

Hablaban de 3 países europeos y la jefa del FMI intervino para mencionar a Argentina:“Lo están haciendo muy bien”

Pettovello habló de la visita del Papa León XIV y aseguró que no tendrá un mensaje político para Milei

Economía

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026:cuál es el nuevo límite de ingresos

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026: cuál es el nuevo límite de ingresos

El Gobierno dio marcha atrás con el proyecto de ley que proponía cobrar Ganancias por la venta de Cedear

En una jornada marcada por las elecciones en EE.UU., el riesgo país se establece por encima de los 800 puntos, tocando los valores más altos en un año

Bancos cerrados en noviembre:cuándo habrá 5 días sin atención bancaria en Argentina

Internacionales

Crisis bancaria en Paraguay:protestas frente al Congreso para exigir la devolución de los ahorros y un juicio político a Santiago Peña

Escándalo por corralito en Paraguay.

Midterms USA 2026:Donald Trump reconoció la derrota republicana y afirmó que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso

Elecciones en Estados Unidos:así reaccionaron los medios del mundo al triunfo de los demócratas

Fue profesor, derrotó al candidato de Donald Trump y rompió una racha de 38 años en Texas:quién es y qué propone James Talarico