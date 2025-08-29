Gatos naranjas: 5 curiosidades científicas sobre su color, personalidad y la razón por la que la mayoría son machos

La genética y percepción popular sobre su temperamento generaron múltiples estudios y mitos sobre estos llamativos felinos. Conocé los datos, según la mirada de los especialistas.

Gato naranja. Foto: Unsplash.

Un trabajo de la Universidad de California (EE.UU.) analizó el comportamiento de más de 1.000 gatos naranjas y descubrió que, si bien son conocidos por su carisma y popularidad, las diferencias reales en su temperamento son mínimas frente a felinos de otros colores.

Gato naranja. Foto: Unsplash.

La curiosidad, genética y percepción popular sobre su temperamento generaron estudios y mitos sobre estos gatos naranjas. A continuación, cinco datos claves que explican el “rompecabezas” de estas especies desde una perspectiva científica.

Los 5 datos curiosos sobre los gatos naranjas

1- Casi todos son machos

La razón por la que la mayoría de estos felinos son machos reside en su herencia genética. Las investigaciones recientes identificaron el gen ARHGAP36, responsable de la pigmentación naranja, situado en el cromosoma X.

2- El color no define una raza

Gato naranja. Foto: Unsplash.

Esta tonalidad puede aparecer en diversas razas felinas, incluyendo: Bobtails Americanos, Maine Coons, Munchkins y Siberianos.

3- El poder de la percepción

Las encuestas analizadas en distintos estudios revelan que la simpatía hacia el color puede influir sobre el modo en el que interpretamos sus comportamientos.

4- La genética

Si bien se comprobó que el gen ARHGAP36 se expresa tanto en el pelaje como en el cerebro y las glándulas hormonales, aún no se estableció un vínculo directo entre este gen y la personalidad felina.

Gato naranja. Foto: Unsplash.

5- No son traviesos

La investigación evidenció que, aunque las personas perciben a estos felinos como más extrovertidos, los gatos naranjas tienden a mostrar mayor agresividad por miedo ante extraños y un interés especial por las presas.

De esta manera, aunque los mitos sobre los gatos naranjas persisten, los especialistas coinciden en que la personalidad de cada animal surge de múltiples factores y no puede explicarse únicamente por el color de su pelaje.