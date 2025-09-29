El gorrión, símbolo de adaptación y resistencia: las curiosidades del pájaro más popular de Argentina

Originarios de Europa y Asia, lograron expandirse por casi todo el mundo. Sus habilidades lo llevaron a prosperar en entornos urbanos, suburbanos y rurales.

Gorrión. Foto: Unsplash.

Con su trinar inconfundible y su energía inagotable, el gorrión fue un compañero fiel en ciudades y campos durante siglos. Aunque es fácil pasarlo por alto entre el bullicio urbano, esta pequeña ave es un símbolo de adaptación y resistencia en el mundo natural.

De cuerpo rechoncho y plumaje en tonos pardos y grises, los gorriones destacan por su apariencia sencilla pero encantadora. Los machos suelen presentar colores más marcados, con detalles en negro, blanco y gris en la cabeza y las alas. Su pico corto y fuerte está diseñado para una alimentación basada en semillas, aunque también consumen insectos, lo que los hace aliados de los agricultores.

Gorriones, aves. Foto: Noticias Ambientales

Originarios de Europa y Asia, los gorriones lograron expandirse por casi todo el mundo. Su capacidad de adaptación los llevó a prosperar en entornos urbanos, suburbanos y rurales. Se los puede ver revoloteando en plazas, parques y jardines, donde encuentran refugio en árboles, arbustos y estructuras humanas.

Aunque su canto no es tan elaborado como el de otras aves, el gorrión lo compensa con entusiasmo. Su gorjeo es una serie de trinos cortos y rápidos, que llenan el aire con una melodía vibrante y constante. Su canto no solo es una forma de comunicación entre ellos, sino también un sonido familiar en nuestras calles y patios.

Un poco de historia

Los gorriones son aves sociales que suelen agruparse en grandes bandadas. Durante la época de cría, construyen sus nidos en grietas de edificios, arbustos densos o cualquier espacio seguro que encuentren. Sus nidos están hechos con ramitas, hierba y otros materiales del entorno. Las hembras ponen entre tres y cinco huevos, los cuales incuban durante aproximadamente dos semanas.

El gorrión llegó a Estados Unidos en 1850, cuando cientos de ellos fueron liberados en Filadelfia para controlar las orugas que destruían las cosechas. En Argentina, su llegada sigue siendo un misterio: algunos creen que fue introducido por Domingo Faustino Sarmiento, mientras que otros aseguran que vino en un velero desde Liverpool. Se dice que el cervecero suizo-alemán Emilio Bieckert llevó estas aves en jaulas para recordar su tierra natal.

A pesar de su adaptabilidad, la población de gorriones disminuyó en algunas ciudades debido a la pérdida de hábitat y otros factores ambientales. Sin embargo, siguen siendo una presencia entrañable en muchas regiones del mundo.

El gorrión no es solo un pájaro más; es un símbolo de la naturaleza en la vida cotidiana. Su canto y energía nos recuerdan la belleza de lo simple y lo cercano, incluso en medio del concreto y el ruido de la ciudad.

Curiosidades del ave más popular de Argentina