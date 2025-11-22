Cuidados simples, pero infalibles: cómo hacer que la planta de albahaca crezca más rápido

Esta planta puede llenarse de hojas verdes con mucho aroma y listas para cocinar si sabemos cómo cuidarla. Los detalles.

La albahaca necesita mucha luz para crecer de manera saludable Foto: Unsplash

La albahaca es una de las hierbas más populares de la gastronomía argentina, ya que se trata de una planta fresca, perfumada y versátil. Y aunque muchas personas se animan a tener una de estas plantas en casa, no todas logran que crezca sana y fuerte para que sus hojas sean grandes y sabrosas.

Sin embargo, hay una forma de cuidarla de forma sencilla, práctica y con algunos tips bajo la manga infalibles. El gran secreto, es el imperdible combo de sol, riego correcto y algunos nutrientes naturales que podés conseguir sin gastar de más. ¿Qué más podemos hacer?

Cómo hacer crecer una planta de albahaca.

Cómo cuidar a tu planta de albahaca para que crezca sana y fuerte

Luz solar: el primer paso hacia una planta feliz

La albahaca ama el sol. Necesita al menos 6 horas de luz solar directa por día para crecer fuerte. Si está en sombra o en interiores oscuros, se estira buscando luz y sus hojas se debilitan.

¿Dónde ubicarla? Lo ideal es en una ventana orientada al este (que reciba sol suave por la mañana), o en un balcón bien iluminado. Si la tenés en maceta, movela según la estación para seguir al sol.

Planra de albahaca

Riego justo: ni ahogada, ni sedienta

Uno de los errores más comunes es regar mal. La albahaca necesita tierra siempre húmeda, pero no encharcada. Si te pasás con el agua, las raíces se pudren. Si te falta, la planta se marchita y deja de crecer.

Para saber esto, basta con tocar la tierra con los dedos. Si está seca en la superficie, es momento de regar. Lo ideal es hacerlo temprano a la mañana o al atardecer, para evitar que el agua se evapore rápido.

Nutrientes naturales para hojas grandes y verdes

Cada 15 días, podés darle un extra de energía con fertilizantes caseros, como pueden ser las cáscaras de banana licuadas con agua, infusiones con cáscaras de huevo y té de compost, ya que todas ellas mejora la tierra y la salud general de la planta.

Albahaca. Foto: Unsplash.

Cosechá con inteligencia

No esperes a que la planta esté enorme para empezar a usarla. Cortá las hojas superiores con cuidado, sin arrancar toda la rama. Esto estimula nuevos brotes y hace que se ramifique más. Tampoco debés dejar que florezca, porque la floración frena el crecimiento de hojas.

Tener albahaca fresca en casa es fácil si le das lo que necesita: sol, agua equilibrada y un poco de amor verde. Con estos cuidados, vas a tener hojas grandes, brillantes y listas para un pesto casero, una bruschetta o una ensalada caprese en cualquier momento.