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Reduce el estrés, mejora la calidad del sueño y regula la digestión: los increíbles beneficios de consumir albahaca

Debido a sus componentes activos y antioxidantes, es de gran beneficio para el organismo. Conocé sus múltiples propiedades en la nota.

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Albahaca. Foto: Unsplash.
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También conocida como tulsi, la albahaca posee infinitos beneficios para la salud además del distintivo sabor que le puede aportar a las comidas o a un té.

Para graficar lo fructífera que resulta esta hierba, solamente cabe destacar que dos cucharaditas de albahaca o un té por día, aporta al cuerpo el 100% de la vitamina K que el sistema necesita para su correcto funcionamiento.

Albahaca. Foto: Unsplash.
Albahaca. Foto: Unsplash.

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Esto resulta indispensable para los seres humanos, ya que la vitamina K es crucial para la coagulación sanguínea, promueve la salud ósea al ayudar a absorber el calcio, reduce el riesgo de fracturas y osteoporosis, y puede proteger contra enfermedades cardíacas.

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Por si fuera poco, el aporte de esta vitamina en la albahaca significa un gran apoyo para la salud cerebral, la cicatrización de heridas y el mejoramiento de la salud de la piel.

Más beneficios de la albahaca

La albahaca es una fuente rica en antioxidantes naturales que ayudan a combatir el daño oxidativo en el cuerpo, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes.

También, al contener vitamina A, C y E, es una gran fortalecedora del sistema inmunológico, así como protectora de las células del estrés oxidativo. De esta manera, promueve la salud general y el bienestar.

Albahaca. Foto: Unsplash.
Albahaca. Foto: Unsplash.

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Además, sus propiedades antiinflamatorias colaboran con el alivio de la artrosis, asma, enfermedades inflamatorias intestinales y dolores en el cuerpo.

Por último pero no menos importante, las propiedades ansiolíticas y antidepresivas presentes en la albahaca ayudan a disminuir el estrés, la ansiedad y la depresión. Incluso, puede mejorar la calidad del sueño.

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