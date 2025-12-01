¿Arnés o collar?: cuál es la opción más segura y cómoda para pasear a tu perro

Se trata de un tema central dentro del cuidado responsable. Mientras que ambos métodos permiten sujetar la correa, no ofrecen los mismos beneficios ni garantizan la misma seguridad.

Cómo pasear a tu perro de manera segura Foto: Unsplash

Los paseos diarios no solo representan un momento de recreación, sino un componente vital para la salud física y emocional de los perros, ayudando al control del peso, previendo enfermedades y fortaleciendo el vínculo entre mascota y humano.

La forma en que estos paseos se realizan es igual de importante. La elección entre collar o arnés se convirtieron en un tema central dentro del cuidado responsable.

De acuerdo con los expertos, los collares, al colocarse en el cuello, concentran la presión de los tirones en una sola zona. Esto puede provocar irritaciones, lesiones traqueales e incluso problemas neurológicos en perros que tiran con fuerza. El arnés, en cambio, distribuye la tensión a lo largo del pecho y el torso, lo que reduce riesgos físicos y brinda mayor control al tutor.

Además de proteger al animal, optar por un arnés también se vincula a un enfoque de bienestar más amplio: paseos menos estresantes, caminatas más fluidas y la posibilidad de incorporar técnicas de entrenamiento sin causar daño.

Tipos de arneses y su impacto en el bienestar canino

Los arneses no son todos iguales ni cumplen la misma función. Los de enganche trasero se recomiendan para paseos tranquilos, mientras que los de enganche frontal resultan útiles para perros que tienden a jalar, ya que redirigen su movimiento sin causar tensión en el cuello.

Existen también modelos de doble enganche, capaces de adaptarse a diferentes escenarios, ofreciendo versatilidad para entrenar o mejorar el control en entornos urbanos. La elección depende del temperamento del perro y de los objetivos del paseo.

Un punto clave es el ajuste: un arnés demasiado apretado puede generar rozaduras y dolor, mientras que uno flojo aumenta el riesgo de escape. Los especialistas insisten en la importancia de medir correctamente al perro y revisar periódicamente el estado del material para garantizar seguridad y durabilidad.

Elementos esenciales para un paseo seguro y responsable

Más allá de elegir entre arnés o collar, existen otros elementos indispensables para que el paseo sea seguro, ecológico y respetuoso con el entorno.

Correa adecuada: Las correas de entre 1,2 y 1,5 metros ofrecen un equilibrio ideal entre control y libertad de movimiento. Se recomienda evitar las extensibles en zonas urbanas, ya que dificultan la reacción ante imprevistos. Bolsitas biodegradables: Recoger los desechos del perro es una obligación cívica y ambiental. El uso de bolsas compostables o biodegradables reduce el impacto del plástico en el medio ambiente. Algunos dueños optan incluso por sistemas reutilizables que facilitan la disposición responsable. Agua y recipiente portátil: En caminatas largas o en días calurosos, la hidratación es fundamental. Existen botellas diseñadas especialmente para mascotas con sistemas de bebedero incorporado, prácticas y sostenibles. Identificación visible: Un collar con placa identificatoria sigue siendo importante, incluso si el perro usa arnés. Incluir nombre, número de teléfono y dirección facilita su regreso en caso de extravío. Protección solar o abrigo según la estación: Algunas razas de piel clara son sensibles al sol, por lo que requieren bloqueador específico para animales. En climas fríos, un abrigo liviano garantiza comodidad sin limitar la movilidad.

Arnés o collar: una decisión que refleja responsabilidad

El consenso de la comunidad veterinaria es claro: el arnés es, en la mayoría de los casos, la mejor opción para proteger la salud del perro y facilitar el control durante el paseo. Su diseño minimiza riesgos físicos, mejora la experiencia compartida y favorece una convivencia urbana más armónica.

Incorporar esta elección dentro de un kit de paseo responsable —con correa, agua, identificación y bolsas ecológicas— transforma una actividad cotidiana en un acto de cuidado integral hacia el animal y el entorno.

En definitiva, pasear a un perro no es solo una rutina: es una oportunidad diaria de fomentar bienestar, reforzar vínculos y practicar un compromiso ecológico en cada paso.