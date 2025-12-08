Decoración para Navidad 2025: las 5 mejores plantas para llenar tu casa de color y espíritu festivo

Las celebraciones de fin de año invitan a vestir los ambientes con detalles cálidos y naturales. Desde especies clásicas hasta alternativas más modernas, te mostramos una selección de plantas que aportan color, frescura y un auténtico espíritu navideño a cualquier rincón del hogar.

Plantas para decorar en Navidad. Foto: Grok AI.

Las Fiestas de fin de año invitan a renovar los espacios del hogar y sumar detalles que aporten color, frescura y un clima festivo sin recurrir a una decoración recargada.

En este sentido, algunas plantas destacan especialmente por sus tonos rojos, verdes y blancos, y por su capacidad de adaptarse al clima cálido de diciembre sin perder vitalidad.

Son especies que, por su estética y comportamiento, parecen hechas para acompañar la temporada navideña. A continuación, una selección de cinco plantas que pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores y que aportan un toque cálido, natural y vibrante a cualquier ambiente del hogar.

Plantas con espíritu navideño: 5 opciones ideales para decorar la casa durante las Fiestas

1. Guzmania roja

Guzmania roja, plantas. Foto: Pinterest.

Ideal para sumar un toque de color intenso, la guzmania despliega una bráctea roja que se mantiene firme durante meses, incluso en pleno verano.

Es una bromelia tropical que se adapta muy bien a interiores luminosos, requiere riegos moderados y prefiere luz filtrada sin sol directo. Con una altura que varía entre los 30 y 45 centímetros, es perfecta para mesas, estanterías o entradas.

2. Amarilis (Hippeastrum)

Amarilis (Hippeastrum). Foto: Pinterest.

Con flores grandes en tonos rojos, blancos o combinados, la amarilis se vuelve protagonista en cualquier rincón. Sus varas florales pueden medir hasta 70 centímetros y necesitan luz abundante, calor y un sustrato bien drenado.

Su estética teatral la convierte en una opción ideal para centros de mesa o rincones luminosos del interior.

3. Croton (Codiaeum variegatum)

Croton (Codiaeum variegatum). Foto: Pinterest.

Sus hojas de colores vibrantes (rojos, amarillos y verdes) lo hacen perfecto para la temporada festiva sin necesidad de floración.

El croton necesita mucha luz, temperaturas cálidas y riegos regulares. Con un porte que puede superar los 80 centímetros, funciona muy bien en entradas, livings o cerca del arbolito.

4. Kalanchoe (Kalanchoe blossfeldiana)

Kalanchoe (Kalanchoe blossfeldiana). Foto: Pinterest.

Es una planta ideal para quienes buscan color duradero y pocos cuidados. Con flores en tonos que van del rojo al blanco, tolera altas temperaturas gracias a sus hojas carnosas.

Requiere riegos muy moderados y luz brillante. Mide entre 20 y 30 centímetros y es perfecto para mesas, balcones protegidos o como regalo.

5. Estrella federal

Estrella federal, planta. Foto: Pinterest.

Los viveros ya ofrecen versiones adaptadas al calor, que mantienen sus brácteas rojas en diciembre a pesar de las altas temperaturas.

No tolera el sol directo intenso y se desarrolla mejor en interiores luminosos con riego moderado. Con su porte elegante y su simbólico color, se vuelve la protagonista de la decoración navideña.

Decorar con plantas durante las Fiestas es una forma sencilla de sumar vida y color a los ambientes sin necesidad de grandes arreglos. Con solo elegir la especie adecuada, cualquier rincón puede transformarse en un punto festivo.