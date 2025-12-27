Mucho más que una simple muestra de cariño: qué significa hablarles a las mascotas como si fueran personas, según la psicología

Aunque parezca un acto insignificante, interactuar con perros y gatos como si fueran humanos tiene una explicación muy marcada.

sábado, 27 de diciembre de 2025, 10:20
Interactuar con perros como si fueran humanos tiene un significado marcado por la psicología. Foto: Pixabay

Aunque hace algunos años podría haber parecido una locura, cada vez es más común que los dueños hablen con sus mascotas como si fueran humanos. Los perros y gatos son, cada vez más, receptores de conversaciones que parecen no entender. Eso tiene un significado, según la psicología.

La inclinación a mantener una charla con animales está vinculada al antropomorfismo, es decir, a la tendencia de asignarles características propias de los seres humanos. Esta conducta no solamente expresa cariño, sino que también muestra la manera en que alguien se conecta con su ambiente y con quienes lo rodean.

Quienes tienen este hábito suelen destacarse por su empatía, ya que son capaces de reconocer gestos, estados de ánimo y necesidades emocionales en sus animales, una sensibilidad que también trasladan a sus vínculos humanos.

Este tipo de interacción también está asociado a una fuerte creatividad. Al imaginar diálogos, rutinas y juegos, las personas activan su imaginación y construyen entornos lúdicos que fortalecen el vínculo afectivo con sus mascotas. A esto se suma la inteligencia emocional: quienes conversan con sus animales tienden a expresar mejor lo que sienten y a interpretar con mayor facilidad señales no verbales, lo que favorece la comunicación en todos los ámbitos de su vida.

La práctica también se vincula con la solidaridad. Muchas de estas personas suelen involucrarse en causas relacionadas con el bienestar animal, como el rescate o la adopción, extendiendo esa sensibilidad al sentido de comunidad. A su vez, este comportamiento muestra un fuerte compromiso emocional: conversar con un animal representa constancia, presencia y acompañamiento duradero, elementos esenciales para quienes priorizan relaciones estables e incondicionales.

Los beneficios emocionales de interactuar con las mascotas

Interactuar con las mascotas ofrece beneficios emocionales concretos y comprobables. Hablarles, cuidarlas y compartir momentos cotidianos contribuye a reducir el estrés y la ansiedad, además de reforzar el autoestima al generar sensación de acompañamiento y propósito. Este hábito también mejora la rutina diaria: introduce pausas de afecto, juego y cuidado mutuo que fortalecen la conexión emocional.

Aunque los animales no utilizan palabras, sí responden a los tonos de voz, los gestos y la actitud de sus dueños. Esa sensibilidad confirma que la comunicación trasciende el lenguaje verbal y se sostiene en señales emocionales. Incluso, algunas corrientes psicológicas plantean que entre humanos y animales se construye una “conexión empática” profunda, capaz de influir de manera positiva en el bienestar y la estabilidad emocional.