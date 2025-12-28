Plantas que no fallan: cuáles son las suculentas más fuertes y fáciles de cuidar

Para los amantes de las plantas, no hay nada mejor que mantenerlas lindas y sanas. Pero a veces, la falta de tiempo puede ser un problema.

Suculentas, plantas. Foto: Freepik

Las plantas suelen ser elementos importantes en la mayoría de los hogares, pero no todos tienen el tiempo necesario para cuidarlas o saben cómo hacerlo. Para estos casos, existe una candidata excelente: las suculentas.

Estas plantas suelen ser una buena opción ya que almacenan agua en sus hojas, tallos y raíces. Es por ello que las suculentas tienen la capacidad de tolerar condiciones de sequía y calor, lo que las vuelve ideales para climas mediterráneos, como también para aquellos que no tienen mucho tiempo para dedicarles.

Suculentas. Foto: Unsplash.

Cinco suculentas resistentes a condiciones adversas y fáciles de mantener

Echeveria

Las suculentas Echeverias son un género muy diverso ya que cuenta con más de 1.500 especies diferentes. Conocidas por sus hojas gruesas y carnosas, estas plantas pueden ser de colores variados que van desde verdes hasta rojizos o naranjas.

Si bien necesitan mucha luz, pueden tolerar un poco de sombra, pero sí es importante regarlas cuando el suelo esté seco al tacto, además de un buen drenaje.

Echeveria. Foto: Unsplash.

Sedum

Este género de suculentas cuenta con más de 600 especies que, a diferencia de las Echeveria, sus hojas son más pequeñas y sus colores pueden variar de verde a rojos o amarillos. En cuanto a los cuidados, son los mismos que las anteriores.

Sedum. Foto: Unsplash.

Planta de jade

Esta suculenta, también conocida como Crassula ovata, es muy popular ya que se identifica fácilmente gracias a sus hojas gruesas y carnosas de color verde brillante, y requiere del mismo cuidado que las anteriores.

Planta de jade. Foto: Unsplash.

Agave

Este género incluye más de 200 especies diferentes y es conocida por sus hojas largas y espinosas, cuyos colores van desde el verde hasta el azul o morado.

Estas suculentas necesitan de mucho sol y buen drenaje para así evitar que el exceso de humedad las pudra.

Agave. Foto: Unsplash.

Aloe vera

Esta planta es muy popular gracias a sus múltiples propiedades medicinales. Sus hojas largas, carnosas y dentadas contienen un gel curativo que se utiliza para tratar quemaduras solares y otros problemas de la piel.

Aloe vera. Foto: Unsplash.

Si bien estas plantas son relativamente fáciles de cuidar, es importante tener en cuenta aspectos básicos para su cuidado, como la luz solar ya que si no reciben la suficiente luz, sus hojas se estiran y pueden perder color. El riego también es fundamental, pero solo se debe hacerlo cuando el suelo esté seco al tacto.

Otro de los puntos importantes es el drenaje ya que esto evitará que las raíces se pudran. Por último, la fertilización dado que, al menos, una vez al mes durante la primavera y el verano, logrará que se mantengan lindas y sanas.