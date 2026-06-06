Las 5 plantas perennes que florecen durante meses y requieren poco mantenimiento

Cinco plantas perennes que dan flores por más tiempo y resisten mejor el calor Foto: bloomables

Armar un jardín vistoso no siempre implica comprar plantines nuevos cada temporada. Una de las estrategias más eficientes es elegir plantas perennes con floración prolongada, capaces de volver año tras año y sostener el color durante buena parte de la temporada. Organizaciones de jardinería y universidades coinciden en que, al combinar especies con distintos momentos de floración y aplicar podas simples como el deadheading o recorte de flores marchitas, es posible extender el espectáculo durante mucho más tiempo.

Por qué las perennes de larga floración ganan terreno en los jardines

Las perennes bien elegidas ayudan a construir un jardín más estable, más económico y más fácil de mantener. La Royal Horticultural Society recomienda planificar borduras con especies que escalonen su floración desde finales de primavera hasta otoño, y destaca que algunas variedades pueden seguir aportando color incluso durante varios meses si el clima acompaña. A eso se suma una ventaja clave: muchas de estas plantas también funcionan muy bien para polinizadores, algo cada vez más valorado en patios, canteros y jardines urbanos.

1. Coreopsis: color intenso y floración rendidora en lugares soleados

La coreopsis es una de las grandes aliadas de quienes buscan flores por largo tiempo sin demasiadas complicaciones. North Carolina Extension la describe como una planta de floración vistosa que puede ir de finales de primavera a finales de verano, mientras que University of Illinois señala que, con deadheading, su potencial de floración puede extenderse casi toda la estación. Además, suele rendir mejor en pleno sol y en suelos con buen drenaje, incluso en sectores más secos del jardín. Su punto fuerte está en la constancia: mantiene una presencia luminosa y alegre cuando otras especies ya empezaron a aflojar.

2. Salvia perenne: espigas de color, rebrote y poco trabajo

Cinco plantas perennes que dan flores por más tiempo y resisten mejor el calor Foto: Wikipedia

La salvia perenne es una apuesta segura para quienes quieren verticalidad, color y bajo mantenimiento. La RHS explica que muchas salvias florecen durante un período largo en verano y comienzos de otoño, mientras que NC State indica que especies como la meadow sage toleran sequía una vez establecidas y conviene podarlas después de la floración para que se recompongan mejor. Clemson Extension suma otro dato importante: retirar las espigas marchitas ayuda a favorecer la floración continua. En la práctica, es una especie que funciona muy bien en bordes soleados y combina perfecto con gramíneas o flores de porte más redondeado. Donde hay salvia, suele haber continuidad visual.

3. Rudbeckia: el clásico amarillo que sostiene el jardín hasta el cierre de la temporada

Si la idea es sumar una planta confiable para sostener color hacia la segunda mitad del año, la rudbeckia es una excelente opción. La University of Illinois la define como una perenne de larga floración con temporada de flores de julio a octubre, y Penn State destaca que, una vez establecida, soporta bien calor y sequía, además de florecer desde julio hasta entrado octubre. La RHS también la incluye entre sus perennes robustas para borduras. Su ventaja es clara: aporta amarillo intenso, estructura y un impacto visual alto con muy poco drama. En grupos, gana presencia y además resulta atractiva para insectos benéficos y aves.

4. Echinacea: una perenne resistente que además atrae polinizadores

Cinco plantas perennes que dan flores por más tiempo y resisten mejor el calor Foto: Instagram @mercadodelatierra

La equinácea o echinacea combina tres atributos muy buscados: durabilidad, rusticidad y valor ecológico. NC State la describe como una planta de larga floración, útil en borduras y jardines de polinizadores, capaz de florecer desde principios del verano hasta mediados de otoño; Penn State precisa una ventana de floración de fines de junio a principios de septiembre; y Mississippi State agrega que el deadheading puede ayudar a estimular nuevas flores incluso bien entrado el otoño. A nivel visual, también juega fuerte: sus flores grandes y su centro cónico le dan una identidad muy marcada. Es de esas especies que no solo decoran: también ordenan el jardín.

5. Nepeta: la opción noble para bordes, sol y bajo riego

La nepeta —también llamada catmint— es ideal para quienes buscan una planta larga en flor, noble y de mínimo mantenimiento. La RHS explica que produce una profusión de flores, generalmente en tonos lavanda o azulados, durante una temporada larga desde finales de primavera hasta finales de verano, y recomienda recortar después de la floración para promover una nueva producción de flores. Además, suele rendir bien en pleno sol y en suelos de buen drenaje, incluso más bien secos. Su gran virtud es el efecto masa: suaviza bordes, acompaña caminos y aporta una textura más suelta que equilibra especies más rígidas como salvia o echinacea.

El truco para que estas 5 perennes den flores por más tiempo

No alcanza con elegir buenas especies: también hay que aplicar un manejo básico. Penn State e Illinois Extension remarcan que retirar flores marchitas, recortar plantas cuando decaen y, en algunos casos, pellizcar o podar tallos ayuda a prolongar la floración y mejorar el aspecto general del cantero. En coreopsis, por ejemplo, incluso puede convenir una shearing ligera; en salvia y nepeta, el recorte post floración suele mejorar el rebrote; y en echinacea o rudbeckia, el equilibrio entre estética y semillado también puede jugar a favor del jardín y de la fauna útil. La clave no es perseguir floración infinita, sino sostener ciclos largos y ordenados.