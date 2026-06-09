Fin de semana largo de junio: todas las fiestas regionales, escapadas y actividades imperdibles sin salir de Buenos Aires

El Festival Itinerante del Chocolate y el Alfajor tiene lugar en Mar Chiquita. Foto: Prensa Mar Chiquita

Con la llegada del fin de semana largo por la conmemoración del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, la provincia de Buenos Aires se prepara para recibir visitantes con una nutrida agenda de propuestas que se extenderá entre el jueves 11 y jueves 18 de junio.

Durante esos días, los municipios bonaerenses ofrecerán una variada programación que combina fiestas populares, eventos gastronómicos, competencias deportivas, actividades culturales y experiencias vinculadas al patrimonio y la naturaleza.

Gastronomía en la provincia de Buenos Aires: trufas, chocolate y sabores del mundo

Uno de los grandes atractivos será la 5° Fiesta de la Trufa Negra Argentina, que tendrá lugar el sábado 13 y domingo 14 en Pigüé, partido de Saavedra. Este evento, dedicado a uno de los productos gourmet más exclusivos del mundo, reunirá a productores, emprendedores y chefs en torno a la trufa negra, con charlas especializadas y cocina en vivo, degustaciones.

La 5° Fiesta de la Trufa Negra Argentina tendrá lugar el sábado 13 y domingo 14 en Pigüé, partido de Saavedra. Foto: Fiestas y Tradiciones

La gastronomía, de hecho, tendrá un rol protagónico en distintos puntos de la provincia. En Coronel Suárez se desarrollará una nueva edición del ÑAM-Paseo Gastronómico Gourmet, mientras que en el partido de Mar Chiquita, la localidad de Atlántida será sede del Festival Itinerante del Chocolate y el Alfajor. Por su parte, en Los Polvorines (Malvinas Argentinas), la feria Sabores del Mundo reunirá platos típicos de diferentes culturas, junto a espectáculos en vivo.

Fiestas populares y agenda cultural: tradiciones y celebraciones bonaerenses

Las tradicionales fiestas populares también dirán presente con propuestas en toda la provincia. Entre ellas se destacan el 129° aniversario de Norberto de la Riestra (Veinticinco de Mayo), la Fiesta Patronal de San Antonio de Padua en Merlo y la Fiesta del Pastelito en la localidad de Gómez, partido de Brandsen.

Entre los festivales populares, la Fiesta del Pastelito se realizará en la localidad de Gómez, partido de Brandsen. Foto: Fiestas y Tradiciones

En el plano cultural, la agenda incluirá actividades por el 50° aniversario del partido de Malvinas Argentinas y una nueva edición de FILAB en los barrios de Almirante Brown. También habrá celebraciones como la Fiesta de San Antonio de Padua en San Antonio de Areco, el encuentro Festivalero en Tres Arroyos y la Settimana dell’Italianità en Maipú, que rendirá homenaje a las tradiciones de la colectividad italiana.

Actividades al aire libre, deporte y turismo en la provincia bonaerense

El deporte tendrá su espacio destacado, con carreras y competencias en Berazategui, Villa Gesell, Adolfo Alsina, Lincoln, Puan y San Antonio de Areco. En Monte Hermoso se llevará a cabo el 7° Concurso de Pesca Embarcada en la Laguna Sauce Grande, mientras que Balcarce propondrá trekking en la Sierra La Barrosa.

Para quienes buscan experiencias vinculadas al patrimonio y la naturaleza, Chascomús realizará visitas dramatizadas en la histórica Capilla de los Negros, y La Plata ofrecerá recorridos guiados por edificios emblemáticos y circuitos religiosos. En tanto, Pinamar será escenario de una jornada de observación de aves rapaces urbanas.

La Expo Miel 2026, junto con la 28° Fiesta Nacional de la Miel, se desarrollará en la ciudad bonaerense de Azul. Foto: Instagram @produccion.lobos

La agenda se completa con ferias y exposiciones de relevancia: en Azul se desarrollará la Expo Miel 2026 junto con la 28° Fiesta Nacional de la Miel, en Berazategui abrirá el 27° Salón Nacional de Creatividad y Diseño Artesanal, y en San Pedro se inaugurará una muestra dedicada al artista Miguel Prelato.

De este modo, la provincia de Buenos Aires se posiciona como un destino ideal para una escapada durante el fin de semana largo, con propuestas que conjugan cultura, deporte, gastronomía y tradiciones en cada rincón del territorio.