La otra Selección Argentina del Mundial 2026: cómo conseguir las figuritas de especies nativas que lanzó una ONG

La colección incluye algunas de las especies más emblemáticas de la fauna argentina, como el yaguareté, la tortuga laúd, el oso hormiguero y el cardenal amarillo. Foto: Fundación Vida Silvestre.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la pasión por el fútbol ya se hace sentir. Mientras muchos fanáticos buscan completar sus álbumes de Panini y conseguir las figuritas de la Selección Argentina, una iniciativa ambiental propone poner el foco en otro equipo que también necesita apoyo: el de las especies nativas de Argentina.

Con ese objetivo, la Fundación Vida Silvestre Argentina lanzó una colección especial de figuritas protagonizada por algunos de los animales más representativos de la biodiversidad nacional. La propuesta busca aprovechar el clima mundialista para acercar a la sociedad a la importancia de la conservación de la fauna y los ecosistemas.

Figuritas de la fauna nativa de Argentina, creadas por la Fundación Vida Silvestre. Video: Instagram / fundacionvidasilvestre.

Figuritas de fauna argentina: la iniciativa de las ONG Vida Silvestre que se suma al clima mundialista

La campaña está dirigida a quienes decidan asociarse a la fundación durante el Mundial 2026. Como parte de la bienvenida, los nuevos socios recibirán un sobre de figuritas físicas con distintas especies emblemáticas de la fauna argentina.

La iniciativa busca trasladar la emoción que generan las figuritas mundialistas al terreno de la educación ambiental, promoviendo el conocimiento de animales que cumplen un papel fundamental en los ecosistemas del país.

Entre las especies seleccionadas figuran el yaguareté, considerado el felino más grande de América; la tortuga laúd, una de las tortugas marinas más grandes del planeta; el oso hormiguero gigante y el cardenal amarillo, una de las aves más amenazadas de Argentina.

La iniciativa de Vida Silvestre busca aprovechar la pasión por las figuritas mundialistas para acercar a la sociedad a la importancia de conservar la biodiversidad. Foto: Fundación Vida Silvestre.

Cada una de estas especies representa ecosistemas y desafíos de conservación diferentes, desde los bosques subtropicales hasta los ambientes marinos.

“No se puede valorar ni proteger lo que no se conoce”: el mensaje detrás de la campaña

Desde la organización destacan que la conservación de la biodiversidad comienza por el conocimiento y la valoración de las especies que forman parte del patrimonio natural argentino.

“Cuando vimos la pasión que despertaba el álbum de figuritas del Mundial intentamos pensar una buena forma de sumar un equipo que a veces se ve un poco invisibilizado: el de nuestras especies nativas. Desde Vida Silvestre estamos convencidos de que no se puede valorar ni proteger lo que no se conoce y esta es una de las formas que encontramos para hacerlo”, sostuvo Martín Font, director de Comunicación y Educación Ambiental de Fundación Vida Silvestre Argentina.

Cada sobre reúne animales nativos que cumplen un papel fundamental en los ecosistemas y que enfrentan distintos desafíos para su supervivencia. Foto: Fundación Vida Silvestre.

La propuesta busca generar interés en niños, jóvenes y adultos, utilizando un formato familiar para acercar información sobre la fauna silvestre y los desafíos ambientales que enfrenta el país.

Cómo recibir las figuritas y colaborar con proyectos de conservación en Argentina

Durante el tiempo que dure el Mundial 2026, quienes se asocien a la Fundación Vida Silvestre Argentina desde cualquier punto del país recibirán un sobre de figuritas de fauna nativa como obsequio de bienvenida.

La campaña de figuritas forma parte de una estrategia más amplia destinada a sumar personas comprometidas con la protección del ambiente.

Los fondos recaudados a través de los nuevos socios contribuyen a impulsar proyectos de conservación, restauración de ecosistemas y educación ambiental en distintas regiones del país. Foto: Fundación Vida Silvestre.

Los fondos obtenidos a través de las asociaciones permiten desarrollar proyectos vinculados con la conservación de especies amenazadas, la restauración de ecosistemas degradados, la educación ambiental y el trabajo junto a comunidades locales.

Argentina alberga una enorme diversidad biológica que incluye miles de especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Sin embargo, muchas de ellas enfrentan amenazas derivadas de la pérdida de hábitat, la contaminación, el cambio climático y otras actividades humanas.

Por eso, iniciativas como esta buscan no solo recaudar fondos para la conservación, sino también fortalecer el vínculo entre la sociedad y la naturaleza.