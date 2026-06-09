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¿Es normal que los perros coman pasto?: la explicación de los veterinarios y cuándo preocuparse

Aunque muchos dueños se alarman al ver a sus mascotas comer césped durante los paseos, los expertos alegan que puede ser normal. Sin embargo, hay algunas señales de alerta que podrían indicar un problema de salud.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Actualizado el 9 de junio de 2026 a las 11:33
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Tu perro come pasto: cuándo es normal y cuándo puede indicar un problema de salud
Tu perro come pasto: cuándo es normal y cuándo puede indicar un problema de salud Foto: Pinterest
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Cuando salimos a pasear con nuestro perro, es normal que se detenga a comer pasto. Esta escena a veces se vuelve tan frecuente que presenta dudas entre los dueños, ya que durante años se creyó que recurrían a esta práctica únicamente para provocarse el vómito. Sin embargo, investigaciones veterinarias destruyeron este mito y explicaron cuáles son los motivos reales.

Los especialistas coinciden en que, en la mayoría de los casos, comer pasto forma parte del comportamiento normal de los perros y no representa un motivo de preocupación. De hecho, estudios realizados con más de 1.500 propietarios en la University of California revelaron que esta conducta es mucho más común de lo que se pensaba.

Tu perro come pasto: cuándo es normal y cuándo puede indicar un problema de salud Foto: Pinterest

¿Por qué los perros comen pasto?

Aunque no exista una única respuesta definitiva, los veterinarios Benjamin L. Hart, Lynette A. Hart y colaboradores, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la University of California, manejan varias teorías: una de ellas es que simplemente disfrutan del sabor y la textura del pasto, sobre todo cuando está recién cortado.

Por otro lado, otra hipótesis que se maneja apunta a un comportamiento heredado de sus antepasados salvajes. Algunos investigadores creen que el consumo de fibras vegetales pudo haber ayudado históricamente a eliminar parásitos intestinales o complementar la alimentación.

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También se ha sugerido que ciertos perros recurren al pasto por aburrimiento, ansiedad o como una forma de entretenimiento durante los paseos.

Tu perro come pasto: cuándo es normal y cuándo puede indicar un problema de salud Foto: Pinterest

Pero, ¿es cierto que comen pasto para vomitar? Se trata de una creencia popular entre los cuidadores de los perros, pero lo cierto es que los estudios científicos no respaldan esta teoría completamente.

Las investigaciones muestran que solo una pequeña proporción de los perros presenta malestar antes de comer pasto y que la mayoría no vomita después de hacerlo. Los datos indican que apenas alrededor del 22% de los perros vomitan tras ingerir césped.

Esto sugiere que el objetivo principal no suele ser provocarse el vómito. En muchos casos, si el perro vomita, puede deberse a una irritación pasajera causada por las fibras vegetales o a una molestia digestiva previa.

Tu perro come pasto: cuándo puede convertirse en una señal de alerta

Aunque normalmente es una conducta inofensiva, existen algunos casos en los que conviene prestar atención. Los veterinarios recomiendan consultar si el perro comienza a buscar pasto de manera compulsiva o si el comportamiento aparece acompañado por otros síntomas como:

  • Vómitos frecuentes.
  • Diarrea persistente.
  • Falta de apetito.
  • Pérdida de peso.
  • Letargo o cansancio inusual.
  • Dolor abdominal.
  • Cambios bruscos en el comportamiento.
Si tu perro come pasto de forma excesiva, es necesario visitar a un veterinario para encontrar rápido su diagnóstico y curarlo. Foto: Freepik

La presencia de estas señales podría indicar problemas digestivos u otras afecciones que requieren evaluación profesional. Por este motivo, si tu perro come pasto de forma excesiva, es necesario visitar a un veterinario para encontrar rápido su diagnóstico y curarlo.

La recomendación general es observar la frecuencia con la que ocurre, prestar atención a posibles cambios en su salud y acudir al veterinario si aparecen vómitos recurrentes, diarrea u otros signos de enfermedad. En la mayoría de los casos, los expertos coinciden en que comer pasto es simplemente una costumbre canina más y no una razón para alarmarse.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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