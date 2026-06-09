Tiene más de 100 años y sigue en uso: el túnel oculto que mantiene viva la historia de Gaiman, el mítico pueblo de la Patagonia

Construido en 1914, el histórico túnel ferroviario de Gaiman es una de las obras patrimoniales más emblemáticas de Chubut. Foto: Facebook / Dirección de Turismo Gaiman.

En la provincia de Chubut, entre las calles tranquilas y la arquitectura tradicional de Gaiman, se esconde una obra centenaria que sorprende tanto a turistas como a los habitantes de este pueblo. Se trata del histórico túnel ferroviario construido en 1914, un lugar que combina patrimonio, turismo y cotidianidad en un mismo recorrido.

Con casi 300 metros de extensión, esta estructura conserva gran parte de sus características originales y ofrece una experiencia particular: mientras el clima patagónico puede presentar temperaturas extremas, en el interior del túnel el ambiente se mantiene estable durante todo el año, rondando los 19 grados.

Con 298 metros de extensión, el túnel conecta dos sectores de la localidad y forma parte de la vida cotidiana de vecinos y estudiantes. Foto: Facebook / Dirección de Turismo Gaiman.

Hoy es uno de los puntos más visitados de Gaiman y una propuesta ideal para quienes buscan descubrir rincones poco conocidos de la Patagonia argentina.

Un túnel nacido de una disputa que marcó la historia de Gaiman

La historia del túnel está íntimamente ligada al desarrollo ferroviario del Valle del Chubut. A comienzos del siglo XX, el Ferrocarril Central del Chubut buscaba extender sus vías hacia el sur para conectar nuevas localidades y facilitar el transporte de mercancías. Sin embargo, el trazado previsto atravesaba sectores del casco urbano de Gaiman y generó una fuerte oposición de los vecinos.

La comunidad consideraba que el paso del tren afectaría la estética y la circulación dentro del pueblo. Ante esta situación, la empresa optó por una solución innovadora para la época: excavar las bardas y construir un túnel que permitiera mantener el recorrido sin alterar el paisaje urbano. La obra fue inaugurada en 1914 y rápidamente se convirtió en una pieza clave de la infraestructura ferroviaria de la región.

Antigua postal del Túnel Ferroviario de Gaiman, fechada en 1923. Foto: Facebook / Fotos Antiguas de Chubut (Celso Rey García).

El legado ferroviario que impulsó el crecimiento de la Patagonia

Durante décadas, por este túnel circularon trenes cargados con productos fundamentales para la economía regional. Trigo, lana, cueros, alfalfa y caolín fueron algunas de las mercancías que atravesaron este paso subterráneo rumbo a distintos destinos. También fue utilizado para transportar materiales destinados a la construcción del Dique Florentino Ameghino.

Además de su función económica, el ferrocarril tuvo un importante impacto social. Muchas familias utilizaban el tren para viajar hacia las playas de Puerto Madryn o hacia Playa Unión durante la temporada de verano.

Tras el cierre del servicio ferroviario en 1961, el túnel sobrevivió al desmantelamiento de las vías y fue recuperado como atractivo turístico. Foto: Facebook / Dirección de Turismo Gaiman.

Todo cambió en 1961, cuando el servicio ferroviario fue clausurado debido al crecimiento del transporte por carretera. Años después, las vías fueron retiradas, aunque el túnel logró sobrevivir al abandono.

De infraestructura ferroviaria a atractivo turístico

Lejos de quedar olvidado, el túnel fue adoptado por la comunidad local. Con el paso de los años se transformó en un camino habitual para vecinos, estudiantes y trabajadores que lo utilizan como atajo para desplazarse por la ciudad.

Cada año, miles de visitantes recorren este singular paso subterráneo que une la historia ferroviaria de la Patagonia con el presente de la comunidad local. Foto: Facebook / Dirección de Turismo Gaiman.

Hace unos quince años se impulsó el proyecto denominado “Paso en el tiempo a través del túnel del ferrocarril”, una iniciativa que permitió poner en valor el lugar y convertirlo en un atractivo turístico accesible.

Como parte de la intervención se cerró el acceso vehicular, se construyó una senda peatonal, se incorporó iluminación y se instalaron carteles informativos en español, inglés y galés. El recorrido también permite observar los antiguos nichos de refugio utilizados por quienes transitaban el túnel cuando los trenes aún estaban en funcionamiento.

Un paseo imprescindible para conocer las raíces galesas de Chubut

Visitar el túnel también es una forma de acercarse a la historia de los colonos galeses que llegaron al Valle del Chubut en el siglo XIX. La identidad de Gaiman está profundamente vinculada a esa inmigración que dejó como legado capillas, tradiciones culturales y las famosas casas de té que hoy atraen visitantes de todo el país.

Gaiman, reconocido por su herencia galesa y sus míticas casas de té, suma este túnel centenario a su amplia oferta de turismo histórico y cultural.

El túnel forma parte de ese patrimonio histórico que conecta el pasado ferroviario con la vida actual del pueblo. Abierto todos los días, este rincón patagónico ofrece mucho más que una simple caminata.

Es una experiencia que combina historia, arquitectura, cultura y naturaleza, convirtiéndose en una de las propuestas más originales para quienes buscan descubrir destinos diferentes en la Patagonia argentina.

Mientras las locomotoras forman parte del recuerdo, el antiguo túnel de Gaiman sigue cumpliendo una función esencial: conectar personas, historias y generaciones a través de una obra que se mantiene viva más de un siglo después de su construcción.