Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El secreto de los tucanes de Jujuy: la función que cumplen para el ecosistema hace que los científicos los sigan de cerca

La presencia cada vez más frecuente de tucanes en áreas urbanas despertó el interés de los investigadores. En este sentido, los especialistas advierten que estas aves cumplen funciones esenciales y destacan la necesidad de planificar ciudades que favorezcan la convivencia con la fauna nativa.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Tucán Grande se convirtió en una de las especies protagonistas de un proyecto científico que busca comprender su rol en la biodiversidad de Jujuy.
El Tucán Grande se convirtió en una de las especies protagonistas de un proyecto científico que busca comprender su rol en la biodiversidad de Jujuy. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los tucanes son una de las especies más llamativas del norte argentino, pero además cumplen un papel fundamental para el equilibrio de los ecosistemas. En la provincia de Jujuy, un grupo de investigadores trabaja desde hace varios años para comprender mejor sus hábitos y promover acciones que permitan proteger tanto a estas aves como a los ambientes naturales donde viven.

La iniciativa Tucanes en mi Jujuy, impulsada por científicos del CONICET y de la Universidad Nacional de Jujuy, busca generar conocimiento sobre el Tucán Grande y, al mismo tiempo, involucrar a la comunidad en tareas de monitoreo y conservación.

Investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Jujuy estudian cómo estas aves utilizan los espacios urbanos y las áreas naturales de las Yungas. Foto: Unsplash.

A través de herramientas de ciencia ciudadana, los vecinos pueden registrar avistamientos y aportar información valiosa para identificar dónde se encuentran estas aves y cómo utilizan los espacios urbanos de la provincia.

Tucanes y árboles exóticos: una investigación que pone el foco en las Yungas

Mientras participan en el proyecto, los investigadores también desarrollan estudios vinculados a la conservación de los ecosistemas regionales. Una de las líneas de trabajo está encabezada por Laura Haag, becaria doctoral del Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), quien analiza cómo la presencia de especies vegetales exóticas en las ciudades puede generar cambios en los bosques de Yungas.

Contenido Recomendado

Se viene el 1° Festival de la Loica Pampeana:la jornada que busca proteger a un ave de pecho colorado en peligro de extinción

Se viene el 1° Festival de la Loica Pampeana: la jornada que busca proteger a un ave de pecho colorado en peligro de extinción

Buscan reintroducir en Argentina al maracaná lomo rojo, una especie extinguida en el país hace décadas:“Es un orgullo infinito”

Buscan reintroducir en Argentina al maracaná lomo rojo, una especie extinguida en el país hace décadas: “Es un orgullo infinito”

“En la ciudad tenemos muchas plantas que no son nativas, que provienen de Asia o de África, por ejemplo las palmeras, y que producen frutos que a los tucanes les encantan. Lo que estamos observando es que estas aves consumen esos frutos y luego dispersan las semillas hacia sectores de las Yungas, explicó en UnjuRadio.

Yungas de Jujuy. Foto: Ruta Nacional.
Los tucanes actúan como dispersores de semillas, una función clave para la regeneración y el equilibrio de los ecosistemas. Foto: Ruta Nacional.

El hallazgo resulta relevante porque los tucanes actúan como dispersores naturales de semillas. Gracias a esta función ecológica, contribuyen a la regeneración de los bosques y al mantenimiento de la biodiversidad. Sin embargo, cuando las semillas transportadas pertenecen a especies exóticas, el proceso puede generar alteraciones en ambientes nativos.

“Cuando el bosque está sano quizás no representa un gran problema, pero a medida que las ciudades avanzan sobre las Yungas aumenta el riesgo de que estas especies foráneas se establezcan en ambientes donde no estaban presentes originalmente, advirtió.

La importancia de conservar la biodiversidad en las ciudades

Los especialistas sostienen que la conservación de la biodiversidad no debe limitarse únicamente a áreas protegidas o parques nacionales. Las ciudades también forman parte de los ecosistemas y pueden desempeñar un papel clave en la protección de la fauna y la flora.

Especialistas analizan el impacto que podría tener la dispersión de especies vegetales exóticas desde las ciudades hacia los bosques nativos. Foto: Municipio Bahia Blanca

En ese sentido, Haag remarcó quenosotros, lo seres humanos, formamos parte del ambiente y no estamos separados de la naturaleza. Por eso es importante pensar qué podemos hacer en las ciudades para que sigan manteniendo una biodiversidad grande y podamos convivir con la fauna y la vegetación presentes en los entornos urbanos”.

La investigadora explicó que la desaparición de especies tiene consecuencias que van mucho más allá de la pérdida de animales o plantas individuales.

“No es solo perder especies aisladas, sino también procesos ecosistémicos. Las especies nos brindan beneficios a los humanos y tenemos que entender que son muy importantes. Debemos conservar esos procesos, no solamente las especies”, sostuvo.

¿Qué hago si aparece un tucán en la ciudad?

La presencia de tucanes en áreas urbanas suele despertar curiosidad entre los vecinos. Sin embargo, los expertos recomiendan actuar con responsabilidad para evitar riesgos para las aves.

El proyecto "Tucanes en mi Jujuy" promueve la participación ciudadana para registrar avistamientos y aportar información valiosa para la investigación. Foto: Unsplash.

“Los tucanes no vienen porque estén perdidos. Vienen porque encuentran alimento. Por eso es importante no darles comida ni acostumbrarlos al contacto con las personas, ya que eso puede exponerlos a distintos peligros”, afirmó Haag.

Además, los investigadores promueven el uso de especies vegetales nativas en jardines particulares, plazas y espacios verdes públicos. Entre las opciones recomendadas aparece el chal-chal, una planta que ofrece alimento a la fauna local y se adapta fácilmente a los entornos urbanos.

“Una alternativa muy interesante es el chal-chal, que produce frutos utilizados por la fauna local, no alcanza gran porte y no genera inconvenientes en las veredas. Incorporar plantas nativas es una manera concreta de favorecer la biodiversidad y fortalecer el vínculo entre la ciudad y los ecosistemas de la región, concluyó.

Yungas de Jujuy. Foto: Ruta Nacional.
Los expertos recomiendan no alimentar a los tucanes y fomentar el uso de plantas nativas en jardines y espacios verdes para fortalecer la biodiversidad local.

Para quienes deseen colaborar con el proyecto, los científicos recuerdan que cada observación registrada por la comunidad aporta datos fundamentales para comprender cómo los tucanes utilizan los ambientes urbanos y cuál es su rol en la conservación de uno de los ecosistemas más importantes del norte argentino.

AvesJujuyEcosistema
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Nota Más leídas

  1. No es China:el país asiático que descarta los paneles solares tras crear una célula capaz de producir energía en la sombra

    No es China: el país asiático que descarta los paneles solares tras crear una célula capaz de producir energía en la sombra

  2. Se construyó sobre un glaciar en 2020:el embalse europeo que está a punto de colapsar y enciende las alarmas

    Se construyó sobre un glaciar en 2020: el embalse europeo que está a punto de colapsar y enciende las alarmas

  3. Adiós al aire acondicionado:crearon una “pintura” capaz de enfriar edificios bajo el sol y producir electricidad con la lluvia

    Adiós al aire acondicionado: crearon una “pintura” capaz de enfriar edificios bajo el sol y producir electricidad con la lluvia

  4. Hito energético en Argentina:ya funciona el parque eólico más austral del mundo y reducirá emisiones en más de un 55%

    Hito energético en Argentina: ya funciona el parque eólico más austral del mundo y reducirá emisiones en más de un 55%

  5. La nueva era de la aviación:el primer helicóptero impulsado por hidrógeno completó con éxito un vuelo fundamental

    La nueva era de la aviación: el primer helicóptero impulsado por hidrógeno completó con éxito un vuelo fundamental
Lo Ultimo
También podría interesarte
Música

Ronaldinho lanzó un álbum musical y sorprendió a todos:de Ke Personajes a L-Gante, los artistas argentinos que participaron

Ronaldinho lanzó un álbum musical y sorprendió a todos: de Ke Personajes a L-Gante, los artistas argentinos que participaron

La agenda sigue:los 10 recitales más esperados tras los históricos shows de Lali en River

El comunicado oficial de la familia del Indio Solari sobre el velatorio:“Que su música no pare nunca más”

Terminó el velatorio del Indio Solari:bajo la lluvia, una marea de fanáticos despidió al ícono del rock nacional

Tecnología

VIDEO:China muestra su primera selección de futbolistas robots, que planea tenerla lista para el Mundial 2034

VIDEO: China muestra su primera selección de futbolistas robots, que planea tenerla lista para el Mundial 2034

Olvidate del tender:China lanzó una secadora inteligente que se oculta en el techo y soporta 35 kg de ropa

Construcción 3D en Argentina:una impresora levanta una casa de 120 m² en solo 48 horas

El mayor rediseño en años:cómo es la nueva actualización de Android que transforma a tu coche en un centro digital

Turismo

Tiradito de salmón y maracuyá, conchas a la parmesana y ceviche nikkei:el restaurante de mar más popular de Saavedra

Tiradito de salmón y maracuyá, conchas a la parmesana y ceviche nikkei: el restaurante de mar más popular de Saavedra

Dónde comer pizza en Buenos Aires:un restaurante ofrece menú para dos personas por $50.000 durante junio 2026

Pasajes de tren a Mar del Plata para vacaciones de invierno:cuánto cuestan, horarios y requisitos para viajar con mascotas

Aguas tranquilas, villa turística y punto clave para pescar pejerrey:la laguna bonaerense ideal para visitar el finde XL de junio