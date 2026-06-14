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Frío extremo en Buenos Aires: cómo proteger a perros y gatos de las bajas temperaturas

Con la llegada de las bajas temperaturas, proteger a las mascotas del frío se vuelve clave para cuidar su salud y bienestar durante el invierno. Los cuidados a tener en cuenta para que no se enfermen.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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El frío no solo puede causar enfermedades en los humanos, sino también en nuestras mascotas. Es por eso que hay que tener ciertos cuidados y estar atentos para no exponerlos a temperaturas muy bajas, en las que el pelaje no los protege.

El frío en los perros y los gatos: a partir de qué temperatura pueden sufrir hipotermia

A pesar de que todos piensen que su pelaje los puede proteger de las bajas temperaturas, este no es suficiente. Los especialistas afirman que un cachorro comienza a sentir frío entre los 7 °C y los 12 °C. Por su parte, los perros adultos, pueden sentirlo a los 8 °C. Ya a partir de los -6 °C, todos los perros pueden estar en riesgo de presentar una hipotermia.

En cambio, los gatos son más friolentos y con una temperatura por debajo de los 22 °C ya pueden sentir el frío. Una buena regla para saber si nuestras mascotas tienen frío es ponerse en su lugar: si vos tenés frío, lo más probable es que ellos también.

Las temperaturas bajas afectan de manera diferente a las mascotas, ya que dependerá la edad y el tamaño del perro. En el caso de los gatos, algunos tienen más pelaje, pero no quiere decir que estén cubiertos.

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Gato abrigado, ola de frío. Foto: Freepik
Los gatos son más friolentos y con una temperatura por debajo de los 22 °C ya pueden sentir el frío.

Cómo proteger a los gatos y perros del frío

Si las mascotas viven en el interior de la casa, hay que evitar los cambios bruscos de temperatura cuando realicen salidas. Si lo sacas a pasear cuando llueve puede ser necesario que tengan una prenda con algún material impermeable para evitar que se mojen.

Lo mismo pasa con los perros y los gatos que viven afuera de la casa. Es fundamental darles un espacio que los proteja de la lluvia o las bajas temperaturas. Además, en lo posible, es importante que no tengan contacto directo con el suelo cuando duermen. Se puede usar una colcha, una colchoneta, o cualquier superficie cómoda.

Perro abrigado, ola de frío. Foto: Freepik
Cómo proteger a los gatos y perros del frío.

Ahora bien, para protegerlos es muy importante que tengan una buena alimentación, pero no solo en cantidad sino también en calidad. A su vez, es importante aclarar que hay que darles las porciones adecuadas de acuerdo a su tamaño, actividad física y edad.

También, la hidratación es igual de importante que el alimento y siempre deben tener agua fresca y limpia. Por otra parte, el uso de ropa no es necesaria, aunque en perros de avanzada edad y con artrosis se recomienda su uso.

Por último, si por algún motivo tu mascota se moja, es importante secarla por completo, especialmente las patas, orejas, pecho y abdomen.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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