Chaco monitorea con GPS al tatú carreta, el armadillo más grande del mundo: está en peligro de extinción y buscan protegerlo

El tatú carreta recibió un dispositivo de seguimiento satelital en el Parque Nacional El Impenetrable para estudiar sus desplazamientos en estado silvestre. Foto: Unsplash.

Un equipo de investigadores colocó con éxito un dispositivo de seguimiento satelital a un ejemplar de tatú carreta (Priodontes maximus) en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia del Chaco. La iniciativa permitirá conocer en detalle los movimientos del animal y obtener información clave para proteger a una de las especies más amenazadas de la fauna argentina.

La intervención fue confirmada por la Administración de Parques Nacionales (APN) y representa el segundo monitoreo mediante tecnología GPS realizado sobre un tatú carreta dentro de esa área protegida, luego de la primera experiencia desarrollada en 2023.

La especie, considerada el armadillo más grande del mundo, se encuentra en peligro de extinción en la Argentina y es vulnerable a nivel global. Foto: Instagram / parquesnacionalesar.

Un proyecto para proteger al armadillo más grande del mundo

La colocación del dispositivo forma parte del Proyecto Tatú Carreta, una iniciativa científica impulsada por el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), que lleva adelante el primer estudio ecológico de largo plazo sobre esta especie en la Argentina.

El objetivo es recopilar información sobre su ecología, los patrones de movimiento, el uso del hábitat y las condiciones necesarias para garantizar su conservación.

Las tareas de investigación se desarrollan principalmente en dos áreas protegidas del norte argentino: el Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco, y el Parque Nacional Copo, en Santiago del Estero.

El monitoreo mediante GPS permitirá identificar corredores biológicos y áreas prioritarias para fortalecer su conservación en la región chaqueña. Foto: Instagram / parquesnacionalesar.

¿Qué permitirá conocer el seguimiento satelital?

Gracias al dispositivo GPS, los investigadores podrán seguir los desplazamientos del ejemplar bajo diferentes condiciones ambientales y analizar cómo influyen los distintos niveles de protección o de intervención humana sobre su comportamiento.

Además, los datos servirán para identificar corredores biológicos y zonas prioritarias para la conservación del tatú carreta dentro de la región chaqueña.

Desde la Administración de Parques Nacionales explicaron que toda la información obtenida contribuirá a fortalecer las estrategias de manejo y conservación que desarrollan en conjunto con instituciones científicas.

Una vez finalizada la colocación del dispositivo y tras realizar una evaluación sanitaria completa, el equipo veterinario liberó al animal exactamente en el mismo lugar donde había sido capturado, con el objetivo de minimizar cualquier alteración en su comportamiento natural.

Tras la colocación del dispositivo y una revisión veterinaria, el ejemplar fue liberado en el mismo sitio donde había sido capturado para no alterar su comportamiento. Foto: Instagram / parquesnacionalesar.

¿Cómo es el tatú carreta?

El tatú carreta es el armadillo viviente de mayor tamaño del planeta y una de las especies más emblemáticas de los bosques chaqueños y las selvas sudamericanas.

Su cuerpo está protegido por un caparazón formado por placas rectangulares dispuestas en hileras que no se superponen entre sí, una característica que le proporciona una notable flexibilidad. Además, posee entre 11 y 13 bandas móviles que facilitan sus movimientos.

Su cabeza es alargada, las orejas son pequeñas y sus extremidades delanteras cuentan con enormes garras adaptadas para excavar. La garra central puede alcanzar hasta 20 centímetros de longitud, convirtiéndose en una herramienta fundamental para construir madrigueras y buscar alimento.

La cola también está cubierta por pequeñas placas óseas, mientras que su robusta anatomía le permite desplazarse por distintos tipos de terrenos.

El Proyecto Tatú Carreta busca conocer la ecología y el uso del hábitat de esta especie para mejorar las estrategias de protección de una de las joyas de la fauna argentina. Foto: Unsplash.

¿Dónde vive el tatú carreta y por qué está en peligro?

El tatú carreta habita ambientes cercanos a cursos de agua dentro de bosques tropicales y subtropicales. Su distribución abarca desde el norte de Venezuela y las Guayanas hasta Paraguay y el norte de la Argentina.

En el país se encuentra catalogado en peligro de extinción, mientras que a nivel mundial figura como una especie vulnerable. Las principales amenazas que enfrenta son la pérdida de hábitat provocada por la deforestación, la caza furtiva y la captura ilegal destinada al comercio clandestino de fauna silvestre.

Por ese motivo, los investigadores consideran que conocer con precisión cómo se desplaza, qué áreas utiliza y cuáles son sus necesidades ecológicas resulta fundamental para diseñar políticas de conservación más eficaces y garantizar la supervivencia de una de las especies más singulares de la biodiversidad argentina.