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Plan familiar: llega la Fiesta de la Empanada a un pueblo costero de Buenos Aires este fin de semana

Esta localidad bonaerense celebrará un evento que combina gastronomía, espectáculos en vivo, feria de emprendedores y una iniciativa solidaria que beneficiará a una institución educativa local.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Las empanadas serán las grandes protagonistas del evento que reunirá gastronomía, espectáculos y emprendedores locales.
Las empanadas serán las grandes protagonistas del evento que reunirá gastronomía, espectáculos y emprendedores locales. Foto: El Teclado Reta
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Las Vacaciones de Invierno 2026 suman una propuesta imperdible en la costa bonaerense. La localidad de Reta, uno de los destinos más tranquilos del partido de Tres Arroyos, será sede este fin de semana de la tercera edición de la Fiesta de la Empanada, una celebración que combina sabores regionales, actividades culturales y entretenimiento para toda la familia.

Con entrada libre y una agenda que se extenderá durante gran parte del domingo, el evento busca poner en valor la identidad gastronómica local y convertirse en un punto de encuentro para vecinos y turistas que elijan pasar el día cerca del mar. Las tradicionales empanadas caseras serán las protagonistas de una jornada que también tendrá música en vivo, artesanos y emprendedores.

Dónde queda Reta y cómo llegar al pueblo costero que celebra la Fiesta de la Empanada

Reta está ubicada en el sur de la Provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Tres Arroyos, y es una de las localidades costeras más elegidas por quienes buscan tranquilidad y amplias playas.

Durante el invierno, el balneario mantiene actividad gracias a eventos locales que atraen visitantes de distintos puntos de la región. La Fiesta de la Empanada es una de esas propuestas que combina turismo, gastronomía y producción local en un mismo espacio.

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Cuándo, dónde y a qué hora es la Fiesta de la Empanada en Reta

La tercera edición de la Fiesta de la Empanada se realizará el domingo 26 de julio desde las 10 de la mañana.

La celebración tendrá lugar en el Anfiteatro de Reta, ubicado en la esquina de avenida Stella Maris y calle 48, un espacio que se transformará en el centro de las actividades previstas para toda la jornada.

Qué ofrecerá la Fiesta de la Empanada a los visitantes que se acerquen este fin de semana

La propuesta girará alrededor de las empanadas elaboradas por cocineros y productores locales, que podrán ofrecer distintas variedades y recetas. El objetivo es destacar los sabores característicos de la Gastronomía Bonaerense y promover una de las preparaciones más populares del país.

Además, habrá una feria con participación de artesanos y emprendedores de la zona, junto con espectáculos en vivo y actividades recreativas pensadas para todas las edades. La organización espera una importante concurrencia de familias y visitantes que aprovechen el receso invernal para recorrer la costa de Tres Arroyos.

La convocatoria para participar de la fiesta también incluyó a gastronómicos, artesanos y emprendedores interesados en exhibir y comercializar sus productos durante el encuentro, que con los años se consolidó como uno de los eventos más representativos de la localidad.

Empanadas caseras exhibidas durante la Fiesta de la Empanada en Reta, Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires.
Las empanadas serán las grandes protagonistas de la Fiesta de la Empanada en Reta, un evento que reunirá gastronomía, espectáculos y emprendedores locales durante las vacaciones de invierno. Foto: El Teclado Reta

Causa solidaria: cómo colaborará el evento con la Escuela Secundaria N° 5 de Reta

La jornada tendrá además un fuerte componente solidario. La organización impulsó una preventa de empanadas cuya recaudación estará destinada a colaborar con la Escuela de Educación Secundaria N° 5 de Reta.

Según informaron los organizadores, las docenas se comercializan de manera anticipada y serán entregadas el mismo domingo en el Anfiteatro de Reta, mientras se desarrolla el evento. De esta forma, la Fiesta de la Empanada no solo busca promover el turismo y la gastronomía local, sino también acompañar a una institución educativa clave para la comunidad.

Tres ArroyosBuenos AiresEmpanadas
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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