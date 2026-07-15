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La música popular está de luto: murió un histórico director de orquesta que marcó una época de oro en Argentina

El reconocido director, pianista y docente murió a los 92 años. Con una trayectoria de más de siete décadas, fue una figura fundamental de la música académica argentina y estuvo al frente de algunas de las principales orquestas del país.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Murió Pedro Ignacio Calderón.
Murió Pedro Ignacio Calderón. Foto: Secretaría de Cultura.
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El reconocido director de orquesta, pianista y docente Pedro Ignacio Calderón murió el 13 de julio a los 92 años. Considerado una de las figuras más influyentes de la música académica en Argentina, desarrolló una extensa trayectoria al frente de algunas de las principales orquestas del país y dejó una huella profunda tanto en la interpretación del repertorio sinfónico como en la formación de nuevas generaciones de músicos.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), que destacó su “gran aporte a la cultura y la música argentina” y expresó sus condolencias a familiares, colegas y seres queridos.

Murió Pedro Ignacio Calderón. Foto: Instagram / inamuargentina.

Nacido el 31 de diciembre de 1933 en Paraná, Entre Ríos, Calderón comenzó su vínculo con la música desde muy joven. Se formó en Paraná, Buenos Aires y Roma, donde perfeccionó sus estudios tras obtener una beca del Fondo Nacional de las Artes. Estudió piano con Vicente Scaramuzza, composición con Alberto Ginastera y dirección orquestal con Hermann Scherchen, además de continuar su formación en Italia junto al maestro Fernando Previtali.

Su carrera despegó de manera precoz. Debutó como director de orquesta a los 15 años y, apenas cinco años más tarde, dirigió por primera vez en Buenos Aires. En 1955, con solo 22 años, ingresó por concurso al Teatro Colón como maestro interno, dando inicio a una trayectoria que lo convertiría en uno de los referentes de la dirección orquestal en el país.

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Murió Pedro Ignacio Calderón. Foto: Secretaría de Cultura.

Tres años después fue nombrado director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán, y en 1963 alcanzó reconocimiento internacional al obtener el Primer Premio del Concurso Dimitri Mitropoulos. Ese galardón le abrió las puertas de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, donde se desempeñó como asistente del legendario director Leonard Bernstein.

Tras su regreso a la Argentina asumió la dirección musical de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, cargo que ocupó durante más de 25 años. A lo largo de su carrera también creó y dirigió el Ensamble Musical de Buenos Aires, estuvo al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón y fue director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional entre 1994 y 2015. Al finalizar esa etapa, el organismo lo distinguió con el título de Director Emérito.

Murió el director de orquesta Pedro Ignacio Calderón: una vida dedicada a la música

La trayectoria de Calderón estuvo marcada por una intensa actividad artística y pedagógica. Especializado en el repertorio sinfónico, impulsó tanto las grandes obras del canon clásico como la difusión de compositores argentinos, contribuyendo a ampliar la presencia de la música nacional en los escenarios.

Su carrera lo llevó a dirigir conciertos en Europa, América y Asia, consolidando un prestigio internacional que convivió con un fuerte compromiso con la enseñanza. Durante décadas formó a músicos y directores, dejando un legado que trascendió los escenarios.

Con su muerte, la música argentina despide a uno de sus máximos referentes, cuya carrera estuvo ligada al desarrollo de las principales instituciones sinfónicas del país y al crecimiento de la actividad orquestal durante más de medio siglo.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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