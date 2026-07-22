Voraz incendio en Jujuy: las llamas obligaron a cortar la Ruta 9 y hay un amplio operativo

Incendio en Jujuy Foto: X @ambientejujuy

La provincia de Jujuy vivió momentos de alta tensión luego de que un voraz incendio forestal se desencadenara en la localidad de Volcán, donde el avance de las llamas obligó a interrumpir el tránsito sobre la Ruta Nacional 9.

La situación obligó a desplegar un importante operativo de emergencia y a cortar de manera preventiva un tramo de la Ruta Nacional 9, ya que el humo redujo considerablemente la visibilidad y complicó la circulación de los vehículos en la zona.

Incendio en Jujuy Foto: X @ambientejujuy

Mientras tanto, el gran despliegue de los bomberos voluntarios, brigadistas y personal de emergencias continúa trabajando para controlar el foco ígneo y evitar que el incendio siga avanzando hacia otros sectores.

Qué se sabe del operativo para controlar el incendio en Jujuy

Las tareas de los aproximadamente 91 bomberos y los brigadistas jujeños que trabajan en la zona del incendio se concentraron en frenar la propagación de las llamas, que avanzaban con rapidez por la presencia de pastizales secos y las condiciones meteorológicas adversas.

Incendio en Jujuy Foto: X @ambientejujuy

Según informaron las autoridades locales, además, se debe tomar precaución al evitar circular por las zonas afectadas y respetar las indicaciones del personal de seguridad hasta que la situación se encuentre bajo control.

También recomendaron consultar el estado de las rutas antes de viajar, ya que el operativo podría extenderse durante varias horas debido a la magnitud del siniestro.

Por su parte, el director del área, Marcelo Torrico, explicó que el trabajo para enfrentar este tipo de emergencias comenzó mucho antes del inicio de la temporada de incendios. Según detalló a los medios locales, durante todo el año se realizaron acciones preventivas junto a la comunidad, reuniones de coordinación entre distintos organismos y capacitaciones permanentes para los brigadistas en conjunto con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Incendio en Jujuy Foto: X @ambientejujuy

“Nos venimos preparando todo el año, realizando tareas de prevención con la población, desarrollando reuniones interinstitucionales para coordinar acciones y capacitando constantemente a nuestros brigadistas junto al Sistema Nacional de Manejo del Fuego para que estén listos para intervenir cuando sea necesario”, señaló el funcionario.

Además, recordó que cualquier persona que detecte humo o un foco de incendio debe comunicarse de inmediato al 911 o al teléfono 4271971, con el objetivo de agilizar la respuesta de los equipos de emergencia.

Por el momento no se reportaron personas heridas, mientras continúan las tareas para extinguir el incendio y normalizar la circulación sobre la Ruta Nacional 9 apenas las condiciones lo permitan.