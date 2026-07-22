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El Aeropuerto de Ezeiza redefine la experiencia de los turistas: inauguran un nuevo espacio para arribos domésticos

La iniciativa implicó la recuperación y puesta en valor de 1.100 metros cuadrados. Los viajeros provenientes de vuelos domésticos compartirán un mismo ámbito de arribo con quienes llegan desde destinos internacionales y regionales.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El Aeropuerto Internacional de Ezeiza dio un nuevo paso en su proceso de modernización.
El Aeropuerto Internacional de Ezeiza dio un nuevo paso en su proceso de modernización. Foto: Aeropuertos del Mundo
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El Aeropuerto Internacional de Ezeiza dio un nuevo paso en su proceso de modernización con la inauguración de la reestructuración de su área de arribos domésticos en la Terminal A, una obra que apunta a optimizar la circulación de pasajeros y responder al crecimiento sostenido de la actividad aérea nacional y regional.

La iniciativa implicó la recuperación y puesta en valor de 1.100 metros cuadrados que anteriormente formaban parte de un sector de check-in en desuso.

A partir de esta transformación, los viajeros provenientes de vuelos domésticos compartirán un mismo ámbito de arribo con quienes llegan desde destinos internacionales y regionales, una reorganización que permitirá agilizar recorridos, mejorar la conectividad interna y simplificar los procesos operativos dentro de la terminal.

Ezeiza moderniza sus arribos para agilizar la circulación de pasajeros

La obra incluyó: la renovación integral de cerramientos y revestimientos, la instalación de una nueva cinta de equipajes, la adecuación de antecámaras y la incorporación de sistemas de iluminación y señalética alineados con los estándares actuales de confort y orientación para los pasajeros.

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La iniciativa implicó la recuperación y puesta en valor de 1.100 m2 del sector de check-in en desuso. Foto: Aeropuertos del Mundo

El objetivo central de la intervención es unificar y ordenar los flujos de llegada dentro del principal aeropuerto del país, generando una experiencia más fluida desde el momento en que los viajeros aterrizan hasta su salida de la terminal.

La Terminal C se enfocará exclusivamente en las partidas nacionales

La reorganización también redefine el rol de otras áreas del aeropuerto. En adelante, la Terminal C continuará atendiendo operaciones domésticas, aunque concentrará sus espacios exclusivamente en los procesos de partida. Esta decisión permitirá ampliar las zonas destinadas al preembarque, ofreciendo mayor comodidad a los usuarios mientras esperan sus vuelos.

Desde la conducción operativa del aeropuerto destacaron que esta redistribución de espacios permitirá acompañar el crecimiento de la demanda y mejorar la capacidad operativa de las instalaciones.

El objetivo central de la intervención es unificar y ordenar los flujos de llegada dentro del Aeropuerto de Ezeiza. Foto: NA.

“Además de generar mayor comodidad en el arribo, esta obra nos permitió liberar un nuevo espacio que será utilizado para ampliar el preembarque para vuelos nacionales y regionales, con nuevas salas de embarque y una mayor capacidad, acompañando el crecimiento de la operación doméstica en el aeropuerto”, indicó Emiliano Sotelo, gerente de Operaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Más capacidad y mejor experiencia para acompañar el crecimiento aéreo

Según explicó Sotelo, la transformación tiene además un fuerte componente estratégico vinculado a la eficiencia operativa del aeropuerto. “Con esta obra avanzamos en el reordenamiento de los arribos, unificando los provenientes de la región y los internacionales en una misma terminal, permitiendo procesos más eficientes en beneficio de los pasajeros”, señaló.

El mapa del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: Ezeiza Airport

No obstante, la intervención forma parte de una serie de mejoras orientadas a adaptar la principal puerta de entrada aérea de la Argentina a las nuevas demandas del transporte aerocomercial.

Con una infraestructura renovada, espacios redistribuidos y procesos optimizados, Ezeiza busca consolidar una experiencia de viaje más cómoda, eficiente y alineada con los estándares internacionales, en un contexto de constante crecimiento de la conectividad aérea nacional y regional.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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