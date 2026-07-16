Video impresionante: la erupción del volcán Kilauea que rompió un récord histórico de actividad

Erupción del volcán Kilauea. Foto: Wikimedia Commons

El volcán Kilauea, ubicado en el archipiélago de Hawái, alcanzó un nuevo récord de actividad eruptiva al registrar 48 episodios desde el inicio de su actual ciclo, que comenzó el 23 de diciembre de 2024. El fenómeno ocurre en el cráter Halemaʻumaʻu, situado en la cumbre del volcán, y despertó el interés de la comunidad científica por su comportamiento inusual.

A diferencia de otras erupciones continuas, el Kilauea presenta una dinámica intermitente. Durante determinados períodos expulsa grandes cantidades de lava y, posteriormente, entra en fases de calma que pueden extenderse desde algunas horas hasta varias semanas.

Además, este patrón repetitivo permitió superar la marca histórica de 47 episodios registrada durante la célebre erupción del Puʻuʻōʻō en la década de 1980, un acontecimiento que había permanecido como referencia durante décadas.

Erupción volcán Kilauea. Video: Canal 26

Un fenómeno geológico de características excepcionales

El episodio número 48 comenzó el 1 de junio y quedó registrado como el evento que rompió el récord histórico. Durante esta fase, las fuentes de lava alcanzaron cerca de 200 metros de altura sobre el cráter Halemaʻumaʻu.

Sin embargo, los especialistas destacan que algunos pulsos anteriores fueron aún más espectaculares. Los registros del Observatorio de Volcanes de Hawái muestran que durante el episodio 43 la lava llegó a elevarse aproximadamente 540 metros, una altura sin precedentes para las erupciones modernas del Kilauea.

Por otra parte, la velocidad con la que se alcanzó este récord también resulta llamativa. Mientras el Puʻuʻōʻō necesitó alrededor de tres años y medio para completar 47 episodios, la actividad actual logró superar esa cifra en apenas un año y medio.

Un laboratorio natural para comprender la dinámica terrestre

La prolongada actividad del volcán brinda una oportunidad única para estudiar los procesos internos de la Tierra. Cada episodio aporta información valiosa sobre el movimiento del magma, la presión de los gases y los mecanismos que controlan las erupciones.

Asimismo, los datos recopilados permiten perfeccionar los sistemas de monitoreo y alerta temprana, fundamentales para reducir riesgos en las comunidades cercanas a zonas volcánicas activas.

Mientras tanto, investigadores continúan observando la evolución del fenómeno para determinar cuánto tiempo más podría mantenerse esta secuencia eruptiva y cuáles serán sus próximos comportamientos.

Erupción del volcán Kilauea. Foto: Wikimedia Commons

Kilauea: uno de los volcanes más activos del mundo

El Kilauea forma parte del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái y es considerado uno de los volcanes más activos del planeta. Se encuentra en la Isla Grande de Hawái y constituye un elemento clave en la formación continua del archipiélago.

Durante siglos, sus erupciones moldearon paisajes, creado nuevos terrenos y generado hábitats que posteriormente son colonizados por especies vegetales y animales adaptadas a condiciones extremas.

Además, el volcán posee una profunda importancia cultural para las comunidades hawaianas, que históricamente lo vincularon con tradiciones y conocimientos ancestrales relacionados con la naturaleza y las fuerzas geológicas.

El valor ecológico de los ecosistemas volcánicos

Aunque las erupciones pueden provocar alteraciones inmediatas en el entorno, también desempeñan un papel fundamental en los procesos ecológicos de largo plazo. La lava solidificada genera nuevos sustratos que, con el tiempo, se transforman en suelos fértiles.

Posteriormente, microorganismos, líquenes y plantas pioneras comienzan la colonización de estos espacios, dando origen a ecosistemas completamente nuevos. Este proceso favorece la diversidad biológica y contribuye a la renovación natural del paisaje.

En consecuencia, el actual ciclo eruptivo del Kilauea no solo representa un acontecimiento geológico extraordinario, sino también una oportunidad para comprender cómo la actividad volcánica participa en la construcción y regeneración de ambientes naturales a escala planetaria.