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De qué murió Claudio “Pato” Strunz, baterista de Hermética y emblema del heavy metal argentino

El baterista murió en las últimas horas a los 59 años. Durante su paso por la banda, participó en la grabación de dos discos fundamentales del género: “Ácido Argentino” y “Víctimas del Vaciamiento”.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Claudio “Pato” Strunz, baterista de Hermética.
Claudio “Pato” Strunz, baterista de Hermética. Foto: redes sociales.
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Claudio “Pato” Strunz, uno de los bateristas más emblemáticos, influyentes y reconocidos del heavy metal argentino y miembro de la formación clásica de Hermética, murió este lunes a los 59 años. De qué murió y cuáles fueron los mensajes de apoyo al icónico artista.

De qué murió Claudio “Pato” Strunz, el histórico baterista de Hermética

En un primer momento se difundió la versión de que habría sufrido un infarto, pero hasta el momento esa información no fue confirmada por su familia ni por sus excompañeros de escenario.

Su nombre quedó ligado para siempre a la historia del metal nacional cuando se incorporó a Hermética en 1991. Durante su paso por la banda, participó en la grabación de dos discos fundamentales del género: Ácido Argentino y Víctimas del Vaciamiento.

Luego de la separación de Hermética, en 1995 fue uno de los fundadores de Malón junto a Claudio O’Connor, Antonio Romano y Karlos Cuadrado. Con ese grupo editó trabajos como Espíritu Combativo y Justicia o Resistencia, consolidando una nueva etapa en su carrera.

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Claudio “Pato” Strunz, baterista de Hermética. Foto: redes sociales.

Reconocido por su potencia, técnica y dominio del doble bombo, Strunz se convirtió en una referencia para generaciones de bateristas y fue protagonista de algunos de los momentos más importantes de la historia del heavy metal argentino.

Además de integrar bandas icónicas, lideró proyectos como Simbiosis y, en los últimos años, impulsó el espectáculo Hermética x Pato Strunz, una propuesta dedicada a mantener vivo el legado de la histórica agrupación.

La exitosa carrera de Pato Strunz

Claudio Marcelo Zurita nació el 11 de noviembre de 1966 en La Tablada y comenzó su recorrido musical durante la década de 1980. Antes de alcanzar el reconocimiento masivo, formó parte de la banda Heinkel, donde empezó a forjar el estilo que más tarde lo convertiría en uno de los bateristas más respetados de la escena.

Claudio “Pato” Strunz, baterista de Hermética. Foto: redes sociales.

Su aporte trascendió los escenarios. Comprometido con el crecimiento del rock pesado, promovió la autogestión y creó espacios fundamentales para músicos emergentes, entre ellos la reconocida sala de ensayo La Cueva, por la que pasaron decenas de bandas.

Tras desvincularse de Malón en 2021, continuó en actividad con distintos proyectos, entre ellos Íthaca. A fines de 2022 formó ese trío junto al guitarrista Guillermo “Chino” Gorosito y el bajista Marcelo Bracalente. En esa etapa asumió un rol más activo en la composición de las letras y, en 2024, lanzó el álbum “El peso que no pesa”, reafirmando su vigencia artística hasta sus últimos años.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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