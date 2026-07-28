El emotivo pedido de un refugio de perros en CABA: “Ya ni soñamos con una familia, solo queremos que alguien nos saque a pasear”

Un refugio pide voluntarios para pasear a los perritos rescatados. Foto: Instagram

La mayoría de los perritos que viven en refugios esperan una oportunidad para ser adoptados y vivir llenos de cariño, pero cuando eso no sucede, los rescatistas buscan alternativas para que puedan disfrutar de un paseo al aire libre y algunas caricias de los voluntarios. Por eso, el Refugio GAPRA, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, conmovió a miles y compartió un pedido muy especial en sus redes sociales. La organización explicó que, en las últimas semanas, cada vez son menos las personas que se acercan los sábados para pasear a los animales, una actividad que representa uno de los momentos más esperados de la semana para ellos.

Un refugio pide voluntarios para pasear a los perritos rescatados. Foto: Instagram

“Ya ni siquiera soñamos con tener una familia, solo pedimos que alguien nos elija aunque sea un ratito”, expresa parte del mensaje difundido por el refugio. En este mismo sentido, eplicaron mediante un post de Instagram que la mayoría de los perros pasan mucho tiempo dentro de los caniles

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El pedido del Refugio GAPRA para que más personas paseen perros rescatados y que las jornadas de paseo son fundamentales para su bienestar físico y emocional.

Por eso, cada sábado, mientras los voluntarios limpian y acondicionan los espacios del refugio, los visitantes tienen la posibilidad de sacar a caminar a los perros, jugar con ellos o simplemente compartir un momento de afecto.

“Para nosotros las visitas de los sábados son nuestra única oportunidad de salir a tomar un poco de aire, disfrutar del pasto y recibir unos mimos”, expresaron en la publicación repleta de perritos esperando a ser adoptados. Además, recordaron que para participar de esta actividad, no hace falta tener experiencia previa, pero que el único requisito es tener ganas de compartir tiempo con los animales y llevarlos al parque, a caminar o simplemente a recostarse sobre una manta a tomar mate.

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Un refugio pide voluntarios para pasear a los perritos rescatados. Foto: Instagram

Sacar pasear a un perrito rescarado: cómo participar de las jornadas en el refugio GAPRA

Las caminatas se realizan todos los sábados entre las 12 y las 15, aunque la actividad puede finalizar antes si todos los perros ya fueron paseados. El refugio se encuentra cerca del Parque de la Ciudad, en la Ciudad de Buenos Aires, y la ubicación exacta se informa de manera privada a quienes desean asistir.

Además, desde la organización remarcaron que cuentan con:

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Estacionamiento gratuito para autos, motos y bicicletas.

Acceso mediante el Metrobus, con paradas de las líneas 91, 115 y 150 frente al refugio.

Collares y correas para todos los paseos, por lo que los visitantes no necesitan llevar ningún elemento.

Solo hace falta acercarse con ropa cómoda, ganas de caminar y, si se desea, compartir unos mates mientras los perros disfrutan de un momento al aire libre. Para poder asistir, los interesados deberán enviar un mensaje por Instagram contando quienes son y cuál es la disponibilidad para pasear un perrito y, una vez hecha la admisión, se les asignará un animalito para salir a caminar.

Un refugio pide voluntarios para pasear a los perritos rescatados. Foto: Instagram

Aunque el objetivo final sigue siendo que cada perro encuentre un hogar definitivo, en GAPRA recuerdan que un simple paseo también puede marcar una enorme diferencia en la vida de los animales. Salir del canil, explorar nuevos olores, correr sobre el pasto o recibir caricias son experiencias que contribuyen a reducir el estrés y mejorar su estado emocional.

Incluso cuando llueve, la actividad no se suspende. “Sabemos que no es lo ideal, pero nosotros tenemos que salir igual”, explicaron desde el refugio, invitando a quienes puedan acercarse con un piloto y muchas ganas de compartir un momento especial.

Con un mensaje cargado de emoción, el refugio cerró su convocatoria con un pedido que resume el espíritu de la iniciativa: “Un ratito de tu tiempo puede ser el recuerdo más lindo para nosotros. Ustedes son lo único que tenemos hasta que encontremos un hogar”.