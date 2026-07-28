Tiene una laguna, calles arboladas y mucha historia: el pueblo perfecto para visitar un fin de semana, a poco más de 1 hora de CABA. Foto: Wikipedia.

A poco más de una hora y media de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires, hay un pueblo ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y respirar aire puro. Chascomús, es un rincón bonaerense que combina paisajes naturales, un centro histórico que se mantiene intacto y una propuesta gastronómica variada, lo que lo convierte en el plan ideal para una escapada en cualquier época del año.

El corazón de la ciudad es, sin dudas, la Laguna de Chascomús, parte del sistema de las Encadenadas. Su extensa costanera es el escenario elegido para caminatas, paseos en bicicleta, rondas de mate y para disfrutar de los atardeceres que tiñen el agua de colores únicos.

La laguna y los deportes náuticos, protagonistas del paisaje

La laguna es el principal atractivo y punto de encuentro para quienes buscan actividades al aire libre. Allí se puede practicar pesca deportiva, kayak, remo y windsurf, o simplemente sentarse a contemplar el paisaje.

Atardecer en la laguna de Chascomús. Foto: Wikipedia.

Al caer la tarde, la ribera se llena de visitantes y vecinos que se acercan para ver cómo el sol se esconde sobre el agua, en uno de los atardeceres más famosos de la provincia.

Un viaje al pasado entre arquitectura y cultura

Fundada en 1779, Chascomús es una de las localidades más antiguas de Buenos Aires. Caminar por su casco histórico permite descubrir construcciones de distintas épocas, con joyas arquitectónicas como la Catedral Nuestra Señora de la Merced, la Casa de Casco —un exponente colonial casi intacto—, el Palacio Municipal diseñado por Francisco Salamone y la emblemática Capilla de los Negros, declarada Monumento Histórico Nacional.

Chascomús fue fundado el 30 de mayo de 1779 Foto: Argentina turismo

Estos edificios no solo cuentan la historia de la ciudad, sino que también son parte fundamental de su identidad y cultura.

Gastronomía, ferias y ritmo tranquilo

El centro de Chascomús invita a recorrer calles arboladas, admirar fachadas antiguas y hacer una pausa en sus bodegones, parrillas y cafés, donde la cocina criolla tradicional convive con propuestas más modernas.

Las ferias de artesanos y los locales de productos regionales son una parada obligada para quienes buscan llevarse embutidos, quesos artesanales y dulces caseros como recuerdo de la visita.

Los imperdibles de Chascomús para una escapada perfecta

Entre los mejores planes para disfrutar de la ciudad se destacan:

Recorrer la costanera y ver el atardecer frente a la laguna.

Practicar deportes náuticos o salir de pesca.

Hacer un circuito histórico por los edificios coloniales y de época.

Visitar la Capilla de los Negros y la Casa de Casco.

Explorar los comercios del centro y comprar productos artesanales.

Disfrutar de un almuerzo en alguna de sus parrillas o restaurantes locales.

Chascomús ofrece el equilibrio justo entre naturaleza, historia y buena comida, en un entorno que invita a relajarse y disfrutar del ritmo pausado de la provincia.