Adopción de perros y gatos en CABA: dónde será la próxima jornada y cómo sumar un nuevo integrante a la familia

Adopción de mascotas en CABA Foto: Gobierno CABA

Adoptar un perro o un gato en la Ciudad de Buenos Aires vuelve a ser una opción concreta para quienes buscan darle una segunda oportunidad a un animal rescatado. Este sábado 25 de julio se realizará una nueva jornada de adopción responsable en el barrio de Flores, una propuesta que reúne a vecinos, organizaciones proteccionistas y animales que esperan encontrar un hogar definitivo. La actividad forma parte del cronograma de jornadas semanales impulsadas por la Ciudad en distintos parques y plazas porteñas.

Dónde y cuándo será la jornada de adopción en Flores

La próxima jornada de adopción de perros y gatos se llevará a cabo el sábado 25 de julio, de 13 a 17 horas, en la Plaza del Ángel Gris, ubicada en Av. Avellaneda y Tte. General Donato Álvarez, en el barrio de Flores, Comuna 7. En caso de lluvia, la actividad será reprogramada para el domingo 26 de julio, en el mismo lugar y horario.

La propuesta está pensada para que las personas interesadas puedan acercarse, conocer a los animales disponibles, conversar con voluntarios y recibir orientación antes de tomar una decisión. La adopción no se plantea como un trámite impulsivo, sino como un compromiso a largo plazo, por eso las organizaciones suelen brindar información sobre el carácter, la historia y las necesidades de cada perro o gato.

Por qué estas jornadas son clave para la adopción responsable

Las jornadas de adopción buscan conectar a animales rescatados con familias preparadas para recibirlos. Además, permiten visibilizar el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que se ocupan del cuidado, la recuperación y la socialización de perros y gatos hasta que llega el momento de la adopción definitiva.

Adopción de mascotas en CABA Foto: Gobierno CABA

Para muchas ONG, estos encuentros también son una oportunidad para recibir donaciones, recaudar fondos y contar de primera mano qué necesita cada animal. En ese sentido, la jornada no solo está dirigida a quienes desean adoptar. También pueden acercarse vecinos que quieran colaborar, informarse o acompañar el trabajo de los refugios.

Cómo es el proceso para adoptar un perro o un gato

Quienes se acerquen a la Plaza del Ángel Gris podrán hablar con los voluntarios y conocer a los animales presentes. Cada organización suele evaluar si el perfil del adoptante coincide con las necesidades del animal, ya que no todos los perros o gatos requieren el mismo tipo de hogar, rutina o nivel de atención.

Adoptar implica asumir una responsabilidad cotidiana: alimentación adecuada, controles veterinarios, tiempo de adaptación, juegos, paseos en el caso de los perros, higiene, seguridad y acompañamiento emocional. Por eso, antes de elegir, es importante pensar si el hogar cuenta con espacio, tiempo y recursos suficientes para sostener ese vínculo durante toda la vida del animal.

Perros, animales, mascotas. Foto: Freepik.

En el caso de los gatos, también es clave preparar un ambiente seguro, con ventanas protegidas, caja sanitaria, rascadores y zonas tranquilas. Para los perros, conviene considerar el tamaño, la energía, la edad y la rutina de paseo que necesitarán.

Qué servicios y actividades habrá durante la jornada

Además de la posibilidad de conocer animales en adopción, la jornada contará con la participación de distintas organizaciones proteccionistas y animales bajo tutela de áreas oficiales de manejo animal, según la información difundida sobre el evento.

También se prevé la presencia de un móvil veterinario con vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos. La Ciudad cuenta con servicios de atención veterinaria, vacunación antirrábica y castraciones gratuitas dentro de su programa Animales BA.

Este tipo de acciones ayuda a promover el bienestar animal y acerca recursos básicos de salud a los vecinos. La vacunación antirrábica es una medida fundamental de prevención, tanto para proteger a las mascotas como para cuidar la salud pública.

Qué se puede donar para ayudar a los animales rescatados

Quienes no puedan adoptar también tienen formas concretas de colaborar. Durante estas jornadas, las organizaciones suelen recibir donaciones que son utilizadas para sostener refugios, hogares de tránsito y tratamientos veterinarios.

Entre los elementos más necesarios se encuentran:

Alimento balanceado para perros y gatos

Piedras sanitarias

Productos de limpieza

Mantas, frazadas y cuchas

Transportadoras

Correas, collares y juguetes

El Gobierno porteño también informa que los vecinos pueden colaborar acercando donaciones como alimento, productos de limpieza, piedras sanitarias, mantas, juguetes, cuchas y transportadoras.

Además, muchas ONG instalan puestos con productos solidarios. Lo recaudado suele destinarse a atención veterinaria, medicación, alimento, castraciones, estudios clínicos y traslados.

Consejos antes de adoptar una mascota

Antes de tomar la decisión, conviene hacerse algunas preguntas simples pero importantes: ¿tengo tiempo todos los días?, ¿puedo afrontar gastos veterinarios?, ¿mi vivienda es segura?, ¿todos en casa están de acuerdo?, ¿qué pasará durante vacaciones o mudanzas?

Una adopción responsable no termina el día en que el animal llega al hogar. De hecho, ese es apenas el comienzo. Los primeros días pueden requerir paciencia, adaptación y rutinas claras. Algunos animales rescatados necesitan más tiempo para confiar, mientras que otros se integran con rapidez.

La clave es no guiarse solamente por la apariencia. El mejor compañero no siempre es el cachorro más pequeño o el animal más llamativo, sino aquel cuyo temperamento y necesidades coinciden con la vida real de la familia adoptante.

Dónde consultar las próximas jornadas de adopción en CABA

Las jornadas se realizan con frecuencia semanal y forman parte de una agenda mensual que se desarrolla en distintos espacios verdes de la Ciudad. Para conocer nuevas fechas, horarios y ubicaciones, se puede consultar la página oficial de Animales BA, donde también hay información sobre animales en adopción, mascotas perdidas y encontradas, atención veterinaria y otros servicios vinculados al bienestar de perros y gatos.