Tapalqué, el pueblo que recorrió Charles Darwin y hoy celebra la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente

Tapalqué Foto: Canal26.com

Hay lugares que no necesitan grandes vidrieras para enamorar: les alcanza con una plaza, una receta familiar, el humo dulce de un chocolate caliente y esa calma de pueblo que parece suspender el tiempo. Ese es el caso de Tapalqué, una localidad del centro bonaerense que vuelve a ser protagonista con una nueva edición de la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente, una propuesta con sabor argentino, entrada gratuita y espíritu familiar.

La celebración se realizará el 1 y 2 de agosto en la Plaza Principal, con actividades desde las 12:00, según informó Canal 26. El evento contará con puestos de pastelitos artesanales, chocolate caliente, espectáculos en vivo, feria de artesanos, emprendedores y propuestas culturales, en una agenda pensada para vecinos, turistas y familias que buscan una escapada distinta durante el invierno.

Más que una fiesta gastronómica, el encuentro funciona como una postal de identidad bonaerense. Los pastelitos, asociados a las fechas patrias, a las cocinas caseras y a las recetas transmitidas de generación en generación, encuentran en Tapalqué un escenario ideal: un pueblo tranquilo, con historia, naturaleza y una creciente oferta turística que suma termas, balneario, circuitos patrimoniales y espacios verdes.

Cuándo será la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente y qué se podrá hacer

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer diferentes stands de pastelitos hojaldrados, probar versiones clásicas de membrillo y batata, compartir una taza de chocolate caliente y disfrutar de un ambiente de fiesta popular. Uno de los momentos más esperados será el concurso que premiará a las mejores elaboraciones, una instancia que pone en valor el trabajo de cocineros locales, emprendedores y familias que sostienen la tradición.

Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente. Foto: redes sociales.

La programación también incluirá música en vivo, actividades culturales y feria de artesanos, lo que convierte al evento en mucho más que una salida gastronómica. Para quienes viajan desde la Ciudad de Buenos Aires, Tapalqué se ubica a unos 270 kilómetros, con un trayecto estimado de entre 3 y 4 horas en auto, dependiendo del tránsito y la ruta elegida.

El camino recomendado desde CABA incluye tomar la Autopista Riccheri, continuar hacia Cañuelas, seguir por la Ruta Nacional 205 pasando por Lobos, Roque Pérez y Saladillo, y luego empalmar con la Ruta Provincial 51 hasta llegar a Tapalqué.

La historia de Tapalqué: del arroyo, los pueblos originarios y los fortines al presente turístico

La historia de Tapalqué es mucho más antigua que su actual perfil turístico. De acuerdo con la Municipalidad local, sus orígenes están directamente vinculados con los pueblos originarios, especialmente comunidades mapuches que habitaron estas tierras en tiempos en que la llamada “frontera interior” llegaba al río Salado.

Tapalqué Foto: Facebook / Conociendo Pueblos

El nombre Tapalqué proviene del mapudungun y significa“totoral” o “agua con totoras”, en referencia a los bañados y a la vegetación que caracterizaban la zona del arroyo. Antiguamente, esa denominación comprendía una gran extensión de tierras, el arroyo Tapalqué y las sierras del mismo nombre, hoy vinculadas al actual territorio de Olavarría.

La región aparece mencionada en documentos coloniales desde comienzos del siglo XIX. En 1806, el nombre Tapalqué quedó registrado en relación con la presencia de tolderías y caciques que ofrecieron colaboración al Cabildo de Buenos Aires durante las invasiones inglesas.

Décadas más tarde, el territorio se transformó en una zona estratégica de frontera. En 1826, una comisión encabezada por Juan Manuel de Rosas, Juan Lavalle y Felipe Senillosa llegó al arroyo Tapalqué para establecer una nueva línea defensiva. Luego, en 1831, se ordenó el traslado de fuerzas al lugar y se consolidó el rol del cantón como punto militar.

Incluso Charles Darwin recorrió Tapalqué el 17 de septiembre de 1833 y describió una llanura poblada de toldos y ranchos, donde vivían familias de indígenas aliados al ejército de Rosas y donde también se comercializaban artículos tejidos por mujeres indígenas.

La fundación del pueblo y una identidad marcada por la memoria

El Partido de Tapalqué fue delimitado por decreto el 25 de diciembre de 1839, cuando el gobierno de Rosas reorganizó las tierras al sur del río Salado. Sin embargo, el pueblo actual nació años después, luego de traslados, conflictos y cambios en la política de frontera.

Tapalqué Foto: Facebook / Conociendo Pueblos

La Municipalidad de Tapalqué señala que el gobernador Mariano Saavedra firmó el decreto de creación del actual pueblo el 7 de noviembre de 1863, en campos conocidos como “Juarra”. Más tarde, en 1864, comenzaron los trabajos de traza y mensura, que fueron aprobados definitivamente en 1868.

Ese pasado explica por qué Tapalqué no es solo un destino para descansar. Es también un territorio con una memoria profunda, atravesada por la historia de los pueblos originarios, las campañas de frontera, el avance de los fortines, la vida rural y la construcción de una comunidad bonaerense que, con el tiempo, encontró nuevas formas de contar su identidad.

Pastelitos y chocolate caliente: una fiesta que rescata sabores argentinos

La Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente nació como una forma de reunir a la comunidad alrededor de dos clásicos del invierno argentino. El pastelito, con su masa crocante y su corazón dulce, forma parte del imaginario de las fechas patrias, los actos escolares, las plazas de pueblo y las recetas familiares. El chocolate caliente, por su parte, completa la escena: abriga, convoca y transforma cualquier tarde fría en una celebración.

Tapalqué Foto: Facebook / Conociendo Pueblos

En Tapalqué, esa combinación se convirtió en una excusa perfecta para impulsar la producción local, fortalecer el trabajo de emprendedores y promover el turismo de cercanía. La fiesta reúne gastronomía, cultura y paseo, pero también refuerza una tendencia que crece en la provincia de Buenos Aires: viajar a pueblos con identidad propia, donde el descanso se combina con experiencias auténticas.

Qué más hacer en Tapalqué durante una escapada de invierno

Además de la fiesta, Tapalqué ofrece opciones para quienes quieran extender la visita. Uno de sus principales atractivos es el Complejo Termal Tapalqué, con piscinas de aguas termales, spa y espacios de relax ideales para los días fríos. También se puede visitar el Balneario Municipal, ubicado sobre las márgenes del arroyo Tapalqué, con sectores verdes, senderos para caminar o andar en bicicleta y espacios recreativos.

La ciudad también invita a recorrer sus plazas, descubrir circuitos patrimoniales, probar gastronomía local y hospedarse en alojamientos para distintos presupuestos. Por eso, la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente no solo es un plan de fin de semana: es una puerta de entrada a un pueblo bonaerense que combina historia, naturaleza, bienestar y sabores bien argentinos.