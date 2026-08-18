Guía rápida: cómo hacer que las petunias florezcan sin parar, llenen de color el jardín y decoren naturalmente.

Las petunias son una de las plantas favoritas para decorar el jardín, el balcón o la terraza gracias a su paleta de colores vibrantes que ofrece. Sin embargo, para que exploten de flores de forma fácil durante toda la temporada es fundamental prestar atención a algunos cuidados específicos.
El secreto para que las petunias no pierdan fuerza a mitad de temporada está en cinco puntos clave. Desde la ubicación hasta la prevención de plagas, cada detalle suma para que la planta siga produciendo brotes nuevos y se mantenga saludable.
Luz solar: la clave para una floración abundante
Esta especie necesita mucha luz directa para desplegar todo su potencial. Lo ideal es que reciban entre 6 y 8 horas de sol pleno por día: cuanto más sol, más flores. Por eso, conviene ubicarlas en balcones orientados al sol o en jardineras sin obstáculos.
En zonas donde el verano es muy intenso, pueden agradecer un resguardo leve del sol más fuerte de la tarde, para evitar que las altas temperaturas las estresen.
Riego y abono: cómo mantenerlas sanas y florecidas
El riego debe ser frecuente pero sin encharcar. El sustrato tiene que estar apenas húmedo y contar con un buen drenaje para evitar que las raíces se pudran. En días de calor o en macetas pequeñas, es probable que necesiten agua todos los días o día por medio. Lo mejor es revisar la tierra a un par de centímetros de profundidad antes de regar.
Al momento de regar, es importante no mojar las flores ni el follaje: el agua directa puede estropearlas. Siempre aplicá el agua sobre la tierra.
Como las petunias consumen muchos nutrientes, es clave sumar fertilizante líquido rico en fósforo y potasio cada 15 días, mezclado en el agua de riego durante la primavera y el verano.
Poda y pinzado: el truco para multiplicar las flores
Para que la planta siga floreciendo, hay que retirar las flores marchitas de manera regular. No alcanza con sacar los pétalos: hay que pellizcar el pequeño tallo donde se une a la rama. Así, la energía no se va en formar semillas y la planta produce nuevos pimpollos.
Hacia mediados de verano, los tallos pueden alargarse y perder hojas en la base. En ese caso, conviene recortar las ramas largas hasta la mitad. Aunque la planta tarde unos días en recuperarse, después brotará más ramificada, compacta y llena de flores.
Cómo prevenir plagas y mantenerlas sanas
Es fundamental revisar la parte posterior de las hojas y los brotes tiernos para detectar a tiempo pulgones o mosca blanca. Si aparecen, se puede aplicar jabón potásico o aceite de neem como tratamiento preventivo.
Con estos cuidados, las petunias pueden lucirse durante toda la temporada y llenar de color cualquier espacio exterior.