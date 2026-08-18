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Guía rápida: cómo hacer que las petunias florezcan sin parar, llenen de color el jardín y decoren naturalmente

Con luz, riego y una poda estratégica, estas plantas pueden mantener su colorido durante meses en balcones y jardines.

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Guía rápida: cómo hacer que las petunias florezcan sin parar, llenen de color el jardín y decoren naturalmente.
Guía rápida: cómo hacer que las petunias florezcan sin parar, llenen de color el jardín y decoren naturalmente. Foto: Foto: Freepik
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Las petunias son una de las plantas favoritas para decorar el jardín, el balcón o la terraza gracias a su paleta de colores vibrantes que ofrece. Sin embargo, para que exploten de flores de forma fácil durante toda la temporada es fundamental prestar atención a algunos cuidados específicos.

El secreto para que las petunias no pierdan fuerza a mitad de temporada está en cinco puntos clave. Desde la ubicación hasta la prevención de plagas, cada detalle suma para que la planta siga produciendo brotes nuevos y se mantenga saludable.

Luz solar: la clave para una floración abundante

Esta especie necesita mucha luz directa para desplegar todo su potencial. Lo ideal es que reciban entre 6 y 8 horas de sol pleno por día: cuanto más sol, más flores. Por eso, conviene ubicarlas en balcones orientados al sol o en jardineras sin obstáculos.

Las petunias llenan de color cualquier rincón. Foto: Unsplash.

En zonas donde el verano es muy intenso, pueden agradecer un resguardo leve del sol más fuerte de la tarde, para evitar que las altas temperaturas las estresen.

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Riego y abono: cómo mantenerlas sanas y florecidas

El riego debe ser frecuente pero sin encharcar. El sustrato tiene que estar apenas húmedo y contar con un buen drenaje para evitar que las raíces se pudran. En días de calor o en macetas pequeñas, es probable que necesiten agua todos los días o día por medio. Lo mejor es revisar la tierra a un par de centímetros de profundidad antes de regar.

Al momento de regar, es importante no mojar las flores ni el follaje: el agua directa puede estropearlas. Siempre aplicá el agua sobre la tierra.

Petunia, flor. Foto: Unsplash.

Como las petunias consumen muchos nutrientes, es clave sumar fertilizante líquido rico en fósforo y potasio cada 15 días, mezclado en el agua de riego durante la primavera y el verano.

Poda y pinzado: el truco para multiplicar las flores

Para que la planta siga floreciendo, hay que retirar las flores marchitas de manera regular. No alcanza con sacar los pétalos: hay que pellizcar el pequeño tallo donde se une a la rama. Así, la energía no se va en formar semillas y la planta produce nuevos pimpollos.

Hacia mediados de verano, los tallos pueden alargarse y perder hojas en la base. En ese caso, conviene recortar las ramas largas hasta la mitad. Aunque la planta tarde unos días en recuperarse, después brotará más ramificada, compacta y llena de flores.

Cómo prevenir plagas y mantenerlas sanas

Es fundamental revisar la parte posterior de las hojas y los brotes tiernos para detectar a tiempo pulgones o mosca blanca. Si aparecen, se puede aplicar jabón potásico o aceite de neem como tratamiento preventivo.

Con estos cuidados, las petunias pueden lucirse durante toda la temporada y llenar de color cualquier espacio exterior.

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