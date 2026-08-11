Crece en 30 días, necesita poco espacio y permite 3 cosechas: la verdura ideal para plantar ahora

Esta especie de crecimiento veloz puede sembrarse tanto en tierra como en macetas y permite obtener hasta tres cosechas a partir de una sola siembra. Foto: Gemini

Para quienes buscan iniciarse en la huerta hogareña y no cuentan con mucho espacio, hay una verdura que se destaca por su practicidad: la rúcula. Esta especie de crecimiento veloz puede sembrarse tanto en tierra como en macetas y permite obtener hasta tres cosechas a partir de una sola siembra.

El mes de agosto es ideal para incorporarla a la huerta en buena parte de la Argentina, siempre que se la proteja de las heladas más intensas. Con cuidados básicos, las primeras hojas están listas para cortar en apenas un mes.

Por qué la rúcula es la opción más práctica para espacios chicos

Una de las grandes ventajas de la rúcula es que no necesita mucho lugar para crecer. Por eso, es una alternativa perfecta para quienes tienen solo un balcón, un patio pequeño o quieren armar una huerta urbana.

Se puede sembrar directamente en una maceta o recipiente con buen drenaje. No hace falta que el contenedor sea muy profundo, pero sí es importante dejar espacio suficiente para que las plantas no queden amontonadas. Incluso una jardinera alcanza para una producción doméstica.

Rúcula. Foto: Freepik.

Paso a paso: cómo sembrar rúcula en agosto

El procedimiento es sencillo. Primero, hay que elegir un sustrato fértil y suelto, que permita que el agua drene bien. Luego, se distribuyen las semillas sobre la superficie y se cubren con una capa muy fina de tierra. El riego debe ser suave para evitar que las semillas se desplacen.

Durante los primeros días, conviene mantener la tierra apenas húmeda, sin encharcar. Cuando aparecen los primeros brotes, es clave asegurarse de que reciban buena luz.

En condiciones normales, las primeras hojas tiernas se pueden cosechar a los 30 días de la siembra.

Cómo lograr varias cosechas con una sola siembra

La rúcula tiene la particularidad de que permite cosechar de manera progresiva. No es necesario arrancar toda la planta: lo ideal es cortar primero las hojas más grandes y dejar las pequeñas en el centro para que sigan creciendo.

Si se mantiene bien hidratada y se cosecha de a poco, la planta vuelve a producir hojas y se pueden obtener hasta tres tandas antes de que complete su ciclo. Además, sembrando nuevas semillas cada algunas semanas, se puede tener producción escalonada durante toda la temporada.