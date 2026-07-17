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Zucchinis al microondas: cómo hacer esta receta en 8 minutos y con todos los trucos

Los secretos para que el zucchini quede tierno y delicioso. Una receta fácil y práctica que sirve para incorporar otras verduras a la rutina. Conocé cómo prepararlo en menos de 10 minutos.

Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
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Fácil
Preparación:
3 min
Cocción:
5 min
Total:
8 min
Porciones:
2
Los zucchinis al microondas es una opción ideal para consumir más verduras.
Los zucchinis al microondas es una opción ideal para consumir más verduras. Foto: Imagen creada con Chatgpt
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Para los que buscan solucionar sus comidas en poco tiempo, hoy te contamos cómo usar el microondas para cocinar los zucchinis en poco tiempo.

A la hora de hacer los zucchinis al microondas, debemos evitar uno de los errores más frecuentes al cocinar verduras en el microondas: agregar demasiada agua, un hábito que no es necesario. En el caso del zucchini no hace falta, ya que en su composición contiene una gran cantidad de agua, lo que generará su propio vapor durante la cocción.

Otro truco importante a la hora de hacer esta sencilla receta es cortar todas las rodajas con un grosor similar. De esa manera la cocción será uniforme y ninguna parte quedará demasiado blanda o demasiado cruda.

El zucchini es una verdura muy versátil, que se adapta a otras verduras en recetas deliciosas. Foto: Freepik

Para potenciar el sabor de la receta conviene condimentarlo una vez finalizada la cocción con aceite de oliva, pimienta recién molida, ajo picado, hierbas frescas o queso rallado. Si se agrega sal antes de cocinar, la verdura libera más líquido y puede perder turgencia. La verdura debe quedar al dente, ya que de esa manera se aprovechan sus cualidades nutricionales y textura.

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Ingredientes para hacer los zucchinis al microondas

  • 2 zucchinis medianos
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta negra recién molida
  • Orégano o tomillo fresco (a gusto y opcional)
  • 1 diente de ajo picado (opcional)
  • 30 g de queso rallado (opcional)

Paso a paso: cómo cocinar los zucchinis al microondas

  1. Lavamos muy bien los zucchinis bajo agua potable y los secamos. Cortamos los extremos y luego los dividimos en rodajas de aproximadamente medio centímetro de espesor.
  2. Colocamos las rodajas en un recipiente apto para microondas formando una sola capa. Tapamos con una tapa especial para microondas o con film apto, dejando una pequeña abertura para que salga parte del vapor.
  3. Cocinamos a máxima potencia entre 4 y 6 minutos, dependiendo del grosor de las rodajas y de la potencia del horno. A mitad de la cocción mezclamos suavemente para que el calor se distribuya de manera uniforme.
  4. Retiramos con cuidado porque el vapor estará muy caliente. Incorporamos el aceite de oliva, sal, pimienta, ajo picado y las hierbas elegidas (orégano queda muy bien). Si preferís una versión gratinada, agregá un poco de queso rallado y llevá un minuto más al microondas hasta que se funda.
Una receta fácil y muy accesible Foto: Imagen creada con Chatgpt

Cómo cocinar zucchinis como un experto: trucos que hacen la diferencia

  • Elegir zucchinis del mismo tamaño y firmes.
  • Cortar todas las rodajas del mismo grosor para una cocción pareja.
  • No agregar agua durante la cocción, no es necesaria.
  • Salar al final para evitar que larguen demasiado líquido. También podés hacer una vinagreta para usarlos en tu ensalada.
  • Consumirlos inmediatamente para disfrutar mejor su textura.

Con pocos ingredientes y menos de 10 minutos de trabajo, los zucchinis al microondas se convierten en una excelente opción para acompañar carnes, pollo, pescado o incluso una pasta. Una receta simple, económica y muy práctica que demuestra que comer verduras no tiene por qué llevar mucho tiempo.

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RecetaVerdurasComida
Melisa Bubica
Melisa Bubica

Columnista

Periodista profesional especializada en gastronomía, chef y cocinera nostálgica de los sabores del hogar, cocino con color y de temporada, me gusta narrar historias y analizar a través de lo que comemos. Leer bio

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