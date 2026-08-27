La Ruta de los Siete Lagos cambia para siempre: pasará a ser el “Paseo de los Nueve Lagos” tras sumar dos paisajes increíbles

La Ruta de los Siete Lagos incorporará los lagos Meliquina y Lolog y pasará a llamarse Paseo de los Nueve Lagos. Foto: Argentina.gob.ar.

La emblemática Ruta de los Siete Lagos tendrá una importante ampliación en Neuquén: nuevas obras viales permitirán sumar los lagos Meliquina y Lolog al tradicional recorrido turístico. De esta manera, el circuito pasará a conectar nueve espejos de agua y será denominado “Paseo de los Nueve Lagos”.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, explicó que el proyecto contempla sumar el lago Meliquina al recorrido y construir una nueva conexión pavimentada hacia el lago Lolog.

De esta manera, el circuito pasará primero de siete a ocho lagos con la incorporación de Meliquina y posteriormente llegará a nueve lagos con la integración de Lolog, en una propuesta conectada con San Martín de los Andes.

El lago Meliquina será uno de los nuevos destinos que se sumarán al tradicional circuito turístico de Neuquén. Foto NA.

Además de ampliar el recorrido turístico, las obras tienen como objetivo mejorar la circulación y generar conexiones más seguras entre distintos puntos de la región.

El proyecto también apunta a generar un impacto positivo en el desarrollo productivo y social de las localidades ubicadas en el área, especialmente en aquellas que reciben una importante cantidad de visitantes.

Uno de los puntos destacados será Villa Meliquina, un destino cordillerano que registra un fuerte movimiento turístico durante los meses de mayor afluencia.

Villa Meliquina: el destino que sumará infraestructura

Villa Meliquina fue fundada en 1977 y actualmente cuenta con alrededor de 400 habitantes permanentes. Durante la temporada turística, sin embargo, la cantidad de personas que permanecen en la localidad aumenta considerablemente.

Villa Meliquina será uno de los destinos beneficiados por las nuevas obras de infraestructura y conexión vial. Foto: NA.

El crecimiento del destino también plantea desafíos relacionados con la prestación de servicios. De acuerdo con información de la Asociación Civil Villa Lago Meliquina, los vecinos implementan distintas alternativas para abastecerse y reducir el impacto ambiental.

El agua se obtiene de vertientes, mientras que la electricidad se genera mediante sistemas de energía solar y eólica. La calefacción se realiza principalmente con leña y también existen prácticas vinculadas con la separación de residuos y el compostaje.

Los materiales reciclables son trasladados posteriormente hacia puntos de recuperación ubicados en San Martín de los Andes.

Con la ampliación del circuito turístico, Villa Meliquina quedará integrada a una propuesta que busca fortalecer la conexión entre distintos atractivos de la cordillera neuquina.

Villa Meliquina será uno de los destinos beneficiados por las nuevas obras de infraestructura y conexión vial. Foto Instagram @rodriib.

Los nueve lagos que formarán parte del nuevo circuito

El nuevo Paseo de los Nueve Lagos conservará los siete espejos de agua que históricamente formaron parte de la ruta y sumará Meliquina y Lolog. Estos son los nueve lagos que integrarán el nuevo recorrido:

1) Lago Correntoso

El lago Correntoso se encuentra a unos 85 kilómetros de San Martín de los Andes y constituye uno de los grandes atractivos del circuito en dirección sur-norte.

Está ubicado en las cercanías de Villa La Angostura y se conecta con el lago Nahuel Huapi a través del río Correntoso. Sus paisajes cordilleranos y las posibilidades para practicar pesca deportiva lo convierten en uno de los puntos destacados del recorrido.

2) Lago Espejo

El lago Espejo se caracteriza por sus aguas tranquilas y el bosque que rodea sus costas. Se encuentra a aproximadamente 12 kilómetros de Villa La Angostura.

Los miradores ubicados en las inmediaciones permiten contemplar diferentes panorámicas y el sector también es elegido para actividades recreativas y deportes acuáticos.

3) Lago Escondido

Como su nombre lo anticipa, el lago Escondido se encuentra entre los espejos de agua de menor tamaño del circuito.

Sus tonalidades verdosas y los bosques de coihues que lo rodean forman parte de uno de sus principales atractivos. Cerca del lugar, el camino desciende hacia el Pichi Traful, otro de los paisajes naturales de la zona.

La Ruta de los Siete Lagos incorporará los lagos Meliquina y Lolog y pasará a llamarse Paseo de los Nueve Lagos. Foto: Reuters.

4) Lago Villarino

El lago Villarino está ubicado a unos 50 kilómetros de San Martín de los Andes y se conecta con el lago Falkner mediante un pequeño río.

Los bosques de coihues y las montañas que rodean el espejo de agua forman uno de los paisajes característicos de la cordillera neuquina.

5) Lago Falkner

El lago Falkner es uno de los puntos más concurridos del recorrido. Sus extensas playas de arena se encuentran aproximadamente en el centro de la tradicional Ruta de los Siete Lagos.

El lugar es elegido tanto por turistas como por residentes para descansar, hacer pícnics y disfrutar del paisaje cordillerano.

6) Lago Hermoso

Para llegar al lago Hermoso es necesario tomar un desvío de aproximadamente dos kilómetros por un camino de ripio.

El espejo de agua se encuentra dentro del área del Parque Nacional Lanín y está rodeado de bosques nativos. En las nacientes del río Hermoso también se encuentra una cascada de fácil acceso.

7) Lago Machónico

El lago Machónico se encuentra a unos 30 kilómetros de San Martín de los Andes y se distingue por el intenso color azul de sus aguas.

Aunque el acceso directo a sus costas está restringido, el recorrido cuenta con un amplio mirador desde donde se puede contemplar el lago.

8) Lago Meliquina

El lago Meliquina será una de las nuevas incorporaciones al circuito turístico neuquino.

El sector forma parte de un recorrido que, a través de Paso Córdoba , permite conectar distintos atractivos naturales de la región. El trayecto atraviesa además zonas relacionadas con los ríos Limay , Traful y Caleufu , así como el lago Filo Hua Hum .

En los alrededores de Meliquina conviven bosques nativos y sectores donde fueron implantados pinos, lo que genera diferentes contrastes dentro del paisaje.

Las obras buscan mejorar la circulación y conectar distintos destinos de la cordillera dentro del nuevo Paseo de los Nueve Lagos. Foto Instagram @recorreargentina40

9) Lago Lolog

El lago Lolog será el segundo nuevo destino que se incorporará al recorrido y permitirá completar el denominado Paseo de los Nueve Lagos.

Desde Villa Lolog se puede acceder a Playa Bonita , una zona costera con una extensa playa y aguas poco profundas. También se encuentra el río Quilquihue, conocido por sus condiciones para la pesca.

Otro de los puntos destacados es Puerto Arturo, donde funciona una seccional de guardaparques y existe un área habilitada para acampar.

Nuevo circuito turístico: qué cambia con el Paseo de los Nueve Lagos

La emblemática Ruta de los Siete Lagos evoluciona para dar paso al Paseo de los Nueve Lagos, un circuito ampliado que rediseña la experiencia de viajar por la cordillera neuquina. Al integrar formalmente a los lagos Meliquina y Lolog, el itinerario no solo suma nuevos paisajes, sino que fortalece la conectividad entre las distintas comunidades de la Patagonia.

Claves de la transformación del circuito:

Integración de destinos emergentes : Incorpora a Villa Meliquina y la zona de Lago Lolog como paradas estratégicas del recorrido.

Impulso económico y social : Reactiva el turismo, el comercio local y la producción en localidades que antes tenían un protagonismo menor en la ruta tradicional.

Mayor conectividad regional: Optimiza el tránsito y los accesos entre los diferentes valles y poblados de la cordillera.

El lago Correntoso es uno de los siete espejos de agua que actualmente forman parte de la tradicional ruta neuquina. Foto: Instagram @rutadelos7lagos

Esta renovación posiciona al Paseo de los Nueve Lagos como una de las rutas naturales más atractivas, completas e integradas de la Patagonia argentina.