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Los bares de vinilos están cambiando la noche porteña: dónde celebrar con amigos y buena música en CABA

Los listening bars se consolidan como una de las tendencias más atractivas de la Ciudad. Con discos seleccionados, coctelería de autor y propuestas gastronómicas de calidad, estos espacios ofrecen una experiencia diferente para quienes buscan disfrutar la música con todos los sentidos.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Los bares de vinilos están cambiando la noche porteña.
Los bares de vinilos están cambiando la noche porteña. Foto: Instagram @cuchadelpari
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El resurgimiento del vinilo transformó la forma de escuchar música en las grandes ciudades y Buenos Aires no fue la excepción. En los últimos años, los llamados listening bars crecieron en distintos barrios porteños y conquistaron a un público que busca algo más que una salida nocturna: una experiencia centrada en la escucha, el sonido de calidad y la conexión con los discos.

Inspirados en los tradicionales jazz kissa japoneses, estos locales priorizan la reproducción de música en formato físico mediante equipos de alta fidelidad y programaciones cuidadosamente seleccionadas. La propuesta suele completarse con gastronomía, vinos y cócteles que acompañan una experiencia menos frenética y más contemplativa.

Bimbi-Nilo, una referencia para amantes del sonido hi-fi

Ubicado en Palermo, sobre José León Pagano 2750, Bimbi-Nilo se convirtió en uno de los espacios más destacados de la escena local. Su sistema de audio desarrollado a medida busca resaltar las cualidades del sonido analógico, mientras que la programación musical recorre géneros tan diversos como jazz, soul y electrónica contemporánea.

La experiencia se complementa con una carta de coctelería de autor y una atmósfera íntima, ideal para quienes buscan escuchar música con atención. Funciona de martes a sábados entre las 20 y las 2 de la mañana.

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Vinilos
Vinilos Foto: Freepik

Victor Audio Bar y la tradición de los listening bars japoneses

En Palermo Soho, Victor Audio Bar lleva la filosofía de los bares de escucha al centro de su propuesta. Situado en Soler 5130, el lugar apuesta por sesiones musicales construidas exclusivamente a partir de discos físicos seleccionados por DJs invitados y coleccionistas.

La idea es simple: bajar el ritmo, sentarse a disfrutar una copa y dejar que el álbum complete su recorrido. Abre de martes a sábados desde las 20 horas y se consolidó como uno de los referentes del circuito porteño.

Mixtape, la terraza donde el vinilo es protagonista

Escondido en la terraza del restaurante Haiku, en Belgrano, Mixtape Listening Bar fue uno de los primeros espacios en impulsar la cultura de la alta fidelidad en la ciudad. Su sala cuenta con tratamiento acústico diseñado para que cada detalle del audio pueda apreciarse con claridad.

La propuesta combina sesiones en vinilo con una carta de cócteles clásicos y de autor. Se puede visitar de martes a jueves de 19 a 1, mientras que los viernes y sábados extiende su horario hasta las 2 de la mañana.

Cucha del Pari y Gris Gris, dos miradas distintas sobre la cultura del vinilo

En La Paternal, Cucha del Pari ofrece una versión más barrial y relajada de los listening bars. Allí conviven colecciones de discos, vinos seleccionados y una programación cultural frecuente que convierte al espacio en un punto de encuentro para vecinos y aficionados a la música. Abre de martes a sábados de 18:30 a 1.

Cucha del Pari
Cucha del Pari Foto: Cucha del Pari

Por su parte, Gris Gris, en Palermo Hollywood, encuentra su identidad en los sonidos vinculados al jazz, el soul, el funk y el afrobeat. Con una acústica especialmente diseñada para resaltar la riqueza del formato analógico, el local propone noches musicales que se extienden hasta la madrugada. Funciona martes, miércoles y domingos de 19 a 1, y jueves, viernes y sábados de 20 a 2:30.

El crecimiento de estos espacios refleja una tendencia que trasciende la nostalgia. En tiempos dominados por el streaming, los listening bars recuperan el valor de la escucha atenta y convierten al vinilo en el eje de una experiencia cultural que gana cada vez más seguidores en Buenos Aires.

MúsicaCiudad de Buenos AiresBar
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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