Qué flores sembrar en octubre para atraer mariposas al jardín o balcón. Foto: Foto: Gemini

Con la llegada de la primavera, muchos aprovechan para transformar el jardín o el balcón en un espacio ideal para atraer mariposas. La clave está en elegir flores que ofrezcan néctar y funcionen como fuente de alimento para estos insectos, incluso en lugares pequeños o en macetas.

Entre las especies que más se destacan durante octubre, la lantana, la verbena de Buenos Aires y la salvia resultan las preferidas para quienes buscan sumar color y vida a sus espacios.

Lantana: la favorita de las mariposas y de los balcones

La lantana es una de las plantas más elegidas para atraer mariposas. Sus flores, ricas en néctar, son irresistibles para estos insectos y, además, algunas variedades se adaptan perfectamente a macetas.

Lantana; plantas; jardín Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Verbena de Buenos Aires: néctar y hospedaje en poco espacio

Otra de las especies recomendadas es la Verbena bonariensis, conocida como verbena de Buenos Aires. Además de producir néctar para las mariposas adultas, esta planta funciona como hospedera para determinadas especies.

Verbena. Foto: Unsplash.

Su capacidad para crecer en macetas y su bajo requerimiento de riego la vuelven una opción práctica para quienes cuentan con poco espacio o buscan una alternativa de bajo mantenimiento.

Salvia: flores azules que sumaron vida al jardín

Las salvias también se destacan como una excelente alternativa para sumar al jardín en primavera. Entre las más recomendadas está la Salvia guaranitica, cuyas flores azules atraen a diferentes tipos de mariposas.

Planta de salvia Foto: Pinterest

Para favorecer la presencia de estos insectos, es clave ubicar las plantas en lugares bien iluminados y evitar el uso de insecticidas de amplio espectro, que pueden afectar tanto a las mariposas como a otros insectos beneficiosos.

La combinación de lantana, verbena y salvia permite armar pequeños espacios florales, incluso en balcones, y ofrecer néctar durante toda la temporada.