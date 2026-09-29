El mensaje de Milei a los inversores previo a su desembarco en Francia: “Son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos”

La Reforma Laboral impulsada por el Gobierno proyecta cambios en el periodo de vacaciones y las órdenes de certificados médicos. Foto: AP

El presidente Javier Milei viaja este martes 29 de septiembre a París para encabezar una nueva edición de la Argentina Week, una agenda que tendrá como uno de sus principales objetivos promover inversiones y que incluirá una reunión bilateral con su par de Francia, Emmanuel Macron. Antes de partir, el mandatario les dejó un mensaje directo a los empresarios franceses.

“Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina”, lanzó Milei. La frase fue pronunciada durante una entrevista con el semanario francés Le Point, donde buscó transmitir garantías a las compañías interesadas en desembarcar en el país. El Presidente sostuvo que el Gobierno protege el derecho de propiedad y los contratos y afirmó que las ganancias de las empresas pueden traducirse en empleo y crecimiento económico.

La pregunta surgió a partir de los antecedentes de intervenciones estatales sobre empresas extranjeras en Argentina y en particular de la estatización de la filial local de Suez después de la crisis de 2001. “Porque protegemos el derecho de propiedad y la santidad de los contratos, y lo demostramos con hechos”, respondió Milei antes de formular su invitación a los inversores.

El presidente disertó en una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, celebrada en Nueva York. Foto: Presidencia

Milei defendió el RIGI y apuntó contra la oposición

Durante la entrevista, el Presidente también defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales herramientas del Gobierno para atraer capitales a sectores considerados estratégicos.

Además, cuestionó a los sectores de la oposición que sostienen que el régimen favorece a grandes compañías multinacionales en detrimento de los recursos nacionales. “Es una estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos”, afirmó, y agregó una comparación con los personajes de Los Autos Locos para referirse a sus adversarios políticos.

En su argumento, el mandatario tomó como ejemplo la evolución de YPF y del sector energético. Según sostuvo, las acciones de la petrolera habían llegado a cotizar a alrededor de tres dólares durante gobiernos kirchneristas y actualmente superan los 50 dólares. También aseguró que la balanza energética pasó de un déficit de US$5.000 millones a un superávit de US$10.000 millones.

Además, Milei proyectó que las exportaciones argentinas superarán los US$100.000 millones durante 2026 y podrían ubicarse entre US$180.000 millones y US$200.000 millones en 2031. Esas cifras forman parte de la explicación que el Presidente utilizó para defender el rumbo económico y la apertura a las inversiones.

La relación entre Milei y Macron: qué dijo el presidente argentino

Uno de los puntos centrales de la visita será el encuentro con Emmanuel Macron, previsto para el jueves 1° de octubre en el Palacio del Elíseo. La reunión se desarrollará en paralelo a la Argentina Week, que tendrá actividades entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y reunirá a empresarios, ministros y gobernadores argentinos.

En este sentido, Milei habló en términos positivos de su relación con el mandatario francés. “Tengo una excelente relación con él, lo considero un amigo”, expresó, y recordó el respaldo que, según su interpretación, Macron y la primera ministra italiana Giorgia Meloni brindaron para destrabar apoyos europeos durante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

El Presidente también definió a Francia como uno de los principales inversores en la Argentina y destacó el vínculo bilateral. “Es una relación madura entre dos países hermanos… aunque nosotros somos mucho mejores en fútbol”, bromeó.

Emanuel Macron (izquierda) y Javier Milei (derecha) en la gala de los Global Citizens Awards. Foto: Casadarosadapyc

Consultado por las diferencias ideológicas con Macron, Milei explicó que el mandatario francés tiene posiciones que considera comprensibles desde la economía neoclásica, mientras que él se identifica con la escuela austríaca y el anarcocapitalismo.

La entrevista también incluyó preguntas sobre la eventual compra de submarinos para la Armada Argentina, una operación en la que compiten la francesa Naval Group, la alemana Thyssenkrupp y la surcoreana Hanwha.

Sin embargo, evitó anticipar una decisión y sostuvo que el Gobierno elegirá la alternativa que considere más conveniente para el país. “Vamos a elegir la opción que mejor sirva a los intereses de los argentinos”, respondió.

Otro de los asuntos vinculados con Francia es el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que enfrenta resistencia de sectores agropecuarios franceses. Milei defendió el libre comercio y cuestionó la idea de que una mayor apertura comercial pueda perjudicar a las economías nacionales.

El tono cambió cuando el Presidente fue consultado por las propuestas económicas de la izquierda francesa, entre ellas, la iniciativa de Jean-Luc Mélenchon para aplicar una tasa del 90% a los ingresos superiores a 400.000 euros anuales y el debate sobre la denominada tasa Zucman para los grandes patrimonios.

El líder de La Libertad Avanza calificó esas propuestas como “un suicidio económico” y sostuvo que Francia debería evitar políticas que, desde su perspectiva, desalienten la inversión. La entrevista fue presentada por Le Point con una frase del mandatario referida a la izquierda francesa: “Si quieren apagarse como nación, abracen las ideas socialistas”.

También rechazó que lo caractericen como un presidente de extrema derecha y cuestionó esa denominación. Sobre la inmigración en Europa, afirmó: “Si los inmigrantes no se integran a la cultura del país que los recibe, no es inmigración. Es una invasión”.

Javier Milei en la "Argentina Week". Foto: Presidencia

La agenda de Milei en París por el “Argentina Week”

Durante su estadía, Milei encabezará la segunda edición de la Argentina Week, un encuentro destinado a presentar oportunidades de inversión y negocios de distintos sectores de la economía argentina. La delegación incluirá ministros, empresarios y una docena de gobernadores.

La agenda tendrá actividades sobre energía, minería, agroindustria, infraestructura, tecnología e inteligencia artificial, además de encuentros vinculados con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. La presencia de los gobernadores también tendrá una dimensión política interna, ya que el Gobierno mantiene negociaciones con las provincias por el Presupuesto 2027 y otros proyectos que pretende llevar al Congreso.

Milei también compartirá una conferencia con el economista francés Philippe Aghion, ganador del Premio Nobel de Economía 2025. Sobre ese encuentro, el Presidente utilizó una comparación futbolera: dijo que compartir un panel con él era como “tirar paredes con Lionel Messi o Zinedine Zidane”.

La segunda parte de la entrevista de Milei con Le Point será publicada este miércoles 30 y tendrá como uno de sus ejes a las Naciones Unidas, organismo al que el mandatario ya había cuestionado durante su reciente participación en la Asamblea General.