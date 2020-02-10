Violencia en el boliche

Violencia en los boliches.

Un relacionista público murió al ser baleado en la puerta de un boliche Pinar de Rocha, en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento, por un hombre al que habían echado del establecimiento por pelearse con otro.

El crimen, cuyo autor permanecía prófugo, se produjo alrededor de las 18:00 de este domingo en la puerta del boliche situado en Rivadavia 14.751, de esa localidad del partido de Morón, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

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Según informaron fuentes policiales, todo se inició con una pelea entre dos hombres en el interior del boliche, lo que derivó en que fueran echados por personal de seguridad del lugar.

Uno de los contendientes se retiró a un auto y volvió con un arma de fuego, con la que realizó varios disparos contra el personal del establecimiento.

Durante el ataque, un relacionista público del local nocturno fue gravemente herido, por lo que fue llevado al Hospital Güemes, de Haedo, situado a pocas cuadras del lugar, donde finalmente falleció.