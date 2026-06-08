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Femicidio de Agostina Vega: encontraron dos ADN en sus uñas y arrestaron a la dueña del auto donde habrían trasladado el cuerpo

“Hay evidencia de defensa y de ataque”, señaló Carlos Nayi, abogado de la madre de Agostina, al revelar nuevos detalles de la investigación por el femicidio de la joven de 14 años en Córdoba, que ya tenía a dos detenidos.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 19:58
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Agostina Vega.
Agostina Vega. Foto: redes sociales.
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Carlos Nayi, abogado de la madre de Agostina Vega, afirmó este lunes que encontraron dos ADN debajo de las uñas de la adolescente de 14 años encontrada muerta en Córdoba. Además, arrestaron a Soledad Andreani, dueña del auto Ford Ka en el que habrían trasladado el cuerpo.

En diálogo con TN, el letrado que representa a Melisa Heredia brindó detalles de cómo sigue la investigación por el femicidio Vega, que por el momento tiene a dos detenidos: Claudio Gabriel Barrelier y Osvaldo Fassetta.

“Hay evidencia de defensa y de ataque, concretamente en el ADN que están debajo de sus uñas”, señaló Nayi y añadió que ese material genético “puede ser de ella misma y de un agresor o, bien, de dos agresores”.

Fasseta le sembró pistas falsas a la madre”, añadió el abogado sobre la responsabilidad penal que podría tener en la causa, y afirmó que “este misterio solamente se podrá develar con el avance de la investigación”.

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Claudio Barrelier, el acusado por el asesinato de la adolescente Agostina Vega. Foto: NA/redes

En esa línea, Nayi sostuvo que se ordenó la realización de una pericia psicológica y psiquiátrica a Barrelier, imputado por femicidio, para determinar “si comprende sus actos”.

Cabe señalar que la causa se encuentra en secreto de sumario por 10 días, por lo que, según el letrado, “no es momento para polemizar”. De todas maneras, aclaró que no solamente las llamadas complican a Fasseta, sino que “las pistas acorralan tanto a Barrelier como a Fasseta”.

Arrestaron a Soledad, la dueña del Ford Ka donde habrían trasladado el cuerpo

Mientras el letrado brindaba la entrevista en TN, se conoció que la Justicia ordenó detener a Soledad Andreani, expareja de Barrelier y dueña del auto Ford Ka en el que habrían trasladado el cuerpo de la nena de 14 años al descampado de Córdoba donde finalmente fue encontrada.

Esta detención se suma a la de Barrelier y a la de Fasseta, que también es investigado por encubrimiento. Días atrás, los representantes de la familia de Agostina Vega se presentaron en la fiscalía de Córdoba para aportar pruebas contra Andreani.

Según explicó Nayi en TN, la dueña del Ford Ka podría haber encubierto a Barrelier, ayudándolo en la logística para que el hombre pudiera trasladar el cuerpo hasta el descampado.

“La dueña del Ford Ka sabía perfectamente, al momento de suministrarle el vehículo, que estaba siendo observado por la justicia. El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado”, aseguró el .

Agostina VegaFemicidioInvestigación
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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