El ministro de Seguridad de Córdoba confirmó que Luciana está “sana y salva” y fue localizada en Jesús María

El funcionario brindó declaraciones a la prensa tras el hallazgo con vida de Luciana. Foto: Captura de pantalla TN

Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, confirmó el hallazgo con vida de Luciana, la adolescente de 15 años que permanecía desaparecida tras activar los protocolos de emergencia. El funcionario provincial ratificó que la menor fue localizada en la localidad de Jesús María y evitó difundir detalles técnicos del caso para resguardar las actuaciones de las oficinas judiciales intervinientes.

“Entiendan que hay una menor y un proceso judicial, estamos trabajando como lo hacemos siempre. La encontramos en Jesús María, fue un trabajo de investigación”, expresó en diálogo con la prensa. Quinteros declinó brindar precisiones geográficas sobre las características del lugar donde se encontraba la joven.

El funcionario enfocó su discurso hacia el alivio de la comunidad por el cese de los operativos de rastreo en las afueras de Colonia Caroya. “No voy a dar detalles de dónde estaba, simplemente voy a dar detalles de lo que nos tiene que interesar a todos. Luciana está bien, salva y sana”, dijo.

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“Yo le di la noticia a la mamá. Ya se reencontró con ella. Hoy dar una noticia como esta nos llena de alegría porque vinimos conmocionados y entenderá la emoción que a uno lo embarga como papá. No voy a decir más nada”, sostuvo de manera contundente recordando el femicidio a Agostina Vega en la misma provincia.

Los médicos de guardia del hospital regional de la zona asumieron la responsabilidad de examinar el estado físico general de la adolescente de forma protocolar. Las autoridades judiciales correspondientes aguardarán los informes clínicos preliminares antes de avanzar con las declaraciones de la damnificada en la Justicia, motivo por el cual Quinteros concluyó de manera tajante que “corresponde que haya una revisión médica en el hospital”.