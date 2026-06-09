Juicio por la muerte de Maradona: entre llanto y emoción, Dalma reveló detalles del día de la muerte de Diego

Dalma declaró en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: NA

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este martes una de las declaraciones más esperadas. Dalma Maradona brindó un extenso testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, donde cuestionó duramente el accionar del equipo médico que atendió a su padre y aseguró que la familia nunca recibió información clara sobre los riesgos de la internación domiciliaria en la que el exfutbolista pasó sus últimos días.

Durante su declaración, la hija mayor de Diego sostuvo que ni ella ni sus familiares fueron debidamente informados sobre las implicancias del tratamiento que se implementó tras la operación por el hematoma subdural realizada a comienzos de noviembre de 2020.

Dalma y Gianinna Maradona al llegar a los tribunales de San Isidro donde se lleva a cabo el juicio por la muerte de Diego Maradona. FOTO: NA/Juan Vargas.

“Nadie nos explicó nada y nadie le dijo a mi papá que estaba atravesando una internación domiciliaria”, afirmó Dalma frente a los jueces. Según relató, las decisiones médicas quedaron en manos de los profesionales que seguían la evolución del excapitán de la Selección Argentina.

La testigo también señaló como responsables del cuidado de la salud de Maradona al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. Para la querella, los tres tuvieron un rol central en la estrategia médica adoptada tras la intervención quirúrgica.

Dalma recordó el día de la muerte de Diego

Uno de los momentos más emotivos de la audiencia ocurrió cuando Dalma recordó el día de la muerte de su padre, el 25 de noviembre de 2020. Entre lágrimas, describió el estado en que encontró el cuerpo de Maradona en la vivienda del country San Andrés, en Tigre.

“Me acerqué, le agarré las manos y estaba muy hinchado”, expresó. Según su relato, al ingresar a la habitación no había personal médico presente y posteriormente ingresó su hermana Gianinna.

Otro de los puntos que generó impacto fue su referencia a la falta de asistencia médica permanente en la casa donde Diego cumplía la internación domiciliaria. Dalma aseguró que nunca hubo una ambulancia apostada en el lugar, a pesar de las necesidades de atención que requería el paciente.

En ese contexto, recordó una conversación con Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, quien le habría advertido sobre una comida que había consumido Maradona y le sugirió solicitar una ambulancia. “Nos preguntaban a nosotras como si fuéramos médicas”, cuestionó.

La hija del ídolo también relató un intercambio que mantuvo con Leopoldo Luque antes del fallecimiento. Según contó, llegó a pedirle que se apartara del tratamiento si consideraba que no podía afrontar la responsabilidad. “Le pedí que, si no estaba a la altura, se corriera”, recordó. De acuerdo con su versión, el neurocirujano respondió: “Yo estoy a la altura, yo puedo, yo sigo”.

Fernando Burlando junto a Dalma y Gianinna Maradona. Foto: NA/Juan Vargas.

Dalma además reconstruyó los días previos a la operación por el hematoma subdural detectado durante una consulta en la Clínica Ipensa de La Plata y recordó que, en los últimos meses de vida, tanto ella como Gianinna notaban a su padre “muy lento” y “perdido”.

La audiencia continuará con nuevas declaraciones, entre ellas las de Nancy Forlini y Mariano Perroni, quienes también deberán comparecer ante el tribunal para brindar su versión sobre la atención médica recibida por Maradona antes de su fallecimiento.

El proceso judicial busca determinar si existieron responsabilidades penales por parte de los integrantes del equipo de salud que asistieron al exfutbolista durante sus últimos días de vida.