Detuvieron a tres viudas negras acusadas de captar hombres, drogarlos y robarles en Puerto Madero

Detuvieron una banda de viudas negras en San Justo: operaban en Puerto Madero Foto: X @gabrieliezzi

Una banda de viudas negras que operaba en el barrio porteño de Puerto Madero fue desarticulada tras una larga investigación que permitió identificar y detener a tres mujeres acusadas de captar hombres, para luego drogarlos y robarles sus pertenencias en encuentros nocturnos. Las detenciones fueron realizadas por efectivos de la Policía de la Ciudad en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza, luego de una pesquisa que se extendió durante casi diez meses y estuvo a cargo de la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal.

La causa fue originada a través de una denuncia realizada por dos víctimas que conocieron a estas tres mujeres durante la madrugada del 1° de agosto del año pasado en las inmediaciones del Casino de Puerto Madero. De acuerdo con la investigación, los hombres compartieron bebidas con las sospechosas y poco después una de ellas comenzó a experimentar ardor en la boca y síntomas compatibles con una intoxicación. Aunque inicialmente atribuyó el malestar a un producto cosmético, con el correr de las horas presentó signos de descompensación y somnolencia.

Detuvieron una banda de viudas negras en San Justo: operaban en Puerto Madero Foto: X @gabrieliezzi

Según las declaraciones, las dos víctimas fueron junto a las mujeres a un departamento ubicado en Villa Crespo, donde perdieron el conocimiento y permanecieron dormidos hasta el día siguiente, y al despertar, constataron que las mujeres no estaban y que les habían robado sus pertenencias.

Entre los elementos robados figuraban dinero en efectivo, tarjetas bancarias, documentación personal, teléfonos celulares, una computadora portátil, cámaras fotográficas, joyas, ropa, calzado y una consola de videojuegos.

Detuvieron una banda de viudas negras en San Justo: operaban en Puerto Madero Foto: X @gabrieliezzi

A partir de la denuncia, la Justicia ordenó una serie de medidas para identificar a las sospechosas. Los investigadores analizaron movimientos vinculados a aplicaciones de transporte, registros telefónicos, redes sociales y operaciones financieras. Con esos elementos lograron reconstruir el entorno de las acusadas y localizar sus domicilios.

Cayeron tres viudas negras: el medicamento con el que drogaban a sus víctimas fue hallado en el allanamiento

Durante los procedimientos realizados en San Justo, los efectivos detuvieron a Selena Belén Izaguirre, de 22 años, y Nicole Gesa, de 23, quienes solían frecuentar distintos sitios de Puerto Madero, presuntamente para seducir y drogar a hombres para poder robarles. En los domicilios allanados secuestraron teléfonos celulares, varios sobres con sustancias en polvo de color rosa y celeste, además de una tableta de Clotiapina.

La Clotiapina es un medicamento antipsicótico con efectos sedantes que se utiliza bajo prescripción médica para el tratamiento de determinados trastornos psiquiátricos. Entre sus efectos secundarios puede provocar somnolencia, mareos, visión borrosa, sequedad bucal, hipotensión y disminución del estado de alerta.

Detuvieron una banda de viudas negras en San Justo: operaban en Puerto Madero Foto: X @gabrieliezzi

Los investigadores buscan determinar si el fármaco era utilizado para incapacitar a las víctimas y facilitar los robos, una modalidad característica de las bandas conocidas como “viudas negras”.

Las tres permanecen detenidas y enfrentan cargos por robos bajo la modalidad viuda negra, mientras la investigación continúa para determinar si participaron en otros hechos similares ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires.