Murió la actriz María Rosa Fugazot a los 83 años

María Rosa Fugazot fue una reconocida actriz, comediante y exvedette argentina, con una trayectoria de más de seis décadas en teatro, cine y televisión. Foto: Wikipedia.

La reconocida actriz María Rosa Fugazot falleció en las últimas horas a los 83 años, una triste noticia que conmocionó al mundo del espectáculo.

Según la información oficial a la que accedió Canal 26, personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad acudió a un edificio ubicado en Güemes al 4700, en el barrio porteño de Palermo, tras un llamado que alertaba sobre una persona descompensada. En el lugar también intervino una ambulancia del SAME.

Las dos mujeres que se encontraban en la vivienda permitieron el ingreso de los efectivos y del personal médico, que confirmó el fallecimiento de una mujer. Se trataba de María Rosa Fugazot, quien tenía 83 años.

María Rosa Fugazot tenía 83 años. Foto: redes sociales.

En la causa interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 12, a cargo del Dr. Martín Parrando, con la Secretaría del Dr. Leandro Alonso, que dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte.

La artista era reconocida por sus papeles en El puntero (2011), El día que me quieras (1994) y Sos mi hombre (2012). Según trascendió, fue hallada sin vida en su departamento de Palermo.

La trayectoria de María Rosa Fugazot

María Rosa Fugazot fue una reconocida actriz, comediante y exvedette argentina, con una trayectoria de más de seis décadas en teatro, cine y televisión. Nació el 20 de diciembre de 1942 y proviene de una familia de artistas: era hija del actor y cantante Roberto Fugazot y de la actriz y vedette María Esther Gamas.

María Rosa Fugazot. Foto: redes sociales.

A lo largo de su carrera participó en programas emblemáticos de la televisión argentina como “Operación Ja-Já” y “La peluquería de Don Mateo”, además de compartir escena con figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez. También trabajó en exitosas ficciones como “Los Roldán”, “Amas de casa desesperadas”, “El puntero” y “Sos mi hombre”.

En el ámbito teatral tuvo una extensa carrera en obras como “La casa de Bernarda Alba”, donde interpretó a Bernarda Alba tras el fallecimiento de Norma Pons. Además, fue madre del actor y director René Bertrand, fallecido en 2024, y del cantante Javier Caumont. Estuvo casada durante décadas con el actor César Bertrand.